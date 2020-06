Rio Grande do Sul Apesar dos prejuízos com a pandemia, o governo gaúcho avança na conclusão de 25 obras em rodovias estaduais

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Iniciativas finalizadas nos últimos 90 dias incluem a finalização de acessos municipais. (Foto: Divulgação/EGR)

Intensificada pela chegada da pandemia de coronavírus ao Rio Grande do Sul, o governo do Estado garante que a crise econômica não afetou a continuidade dos trabalhos regionais no setor de infraestrutura de transportes. Basta mencionar que o Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) e a EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) executaram serviços em 25 estradas nos últimos 90 dias.

Dentre as iniciativas retomadas e finalizadas no período estão os serviços de recuperação asfáltica e conclusão de acessos municipais. A lista inclui a entrega do viaduto da ERS-040, em Viamão e o avanço da duplicação da ERS-118, no trecho entre Sapucaia do Sul e Gravataí, ambas as obras na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Também já está liberado o trecho de 16,5 quilômetros de pistas centrais da ERS-118, na Região Metropolitana. Hoje, o conjunto de obras para a duplicação total dos 21,5 quilômetros está 90% concluído, e a previsão de entrega segue mantida para o fim do ano.

De acordo com o titular da Selt (Secretaria Estadual de Logística e Transportes), Juvir Costella, é fundamental que o governo estadual supere as adversidades e siga com as ações estratégicas para a retomada do crescimento:

“O ano de 2020 tem exigido de toda a sociedade muita coragem e criatividade para superar os desafios impostos pela pandemia. Dessa forma, seguimos comprometidos com os resultados para que possamos diminuir os efeitos da crise e, consequentemente, qualificar não apenas a nossa malha viária, mas também a vida do povo gaúcho”.

“É nítido como o cenário mudou na ERS-118 e as obras se aproximam da conclusão”, exemplifica. “Duplicada, essa rodovia oferecerá uma nova dinâmica de desenvolvimento aos municípios da Grande Porto Alegre e mais agilidade a quem circula entre o interior e a capital.”

Ainda na Região Metropolitana, a finalização em abril do viaduto na ERS-040, em Viamão, deu fim a uma espera de cerca de 30 anos. Com investimento de R$ 20 milhões, a elevada elimina os congestionamentos para quem viaja em direção ao Litoral Norte.

“É uma obra de vital importância, que reestrutura o tráfego em uma das principais saídas de Porto Alegre e cujos benefícios já podem ser usufruídos por todos que a utilizam”, afirma o diretor-presidente da EGR, Urbano Schmitt.

Sobre os acessos municipais, Costella reitera a importância de alavancar o desenvolvimento em todas as comunidades. Em março, foram concluídas as ligações asfálticas de Capitão-Encantado e Guabiju-São Jorge. Até o fim de 2020, será a vez de Boqueirão do Leão, Carlos Gomes, Muliterno, Cândido Godói, Sertão Santana, Ubiretama e Sério.

“É inadmissível que, em pleno século 21, dezenas de municípios gaúchos ainda não tenham o seu acesso asfaltado”, prossegue o secretário. “Por isso, já concluímos algumas obras e retomamos outras que estavam paralisadas. Trabalhamos com o compromisso de aproximar regiões e encurtar distâncias, além de fortalecer a economia. E isso se faz com estradas em boas condições de trafegabilidade.”

Análises técnicas

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, acrescenta que o departamento analisa tecnicamente o avanço de cada obra, estabelecendo os critérios necessários para garantir o bom andamento dos serviços: “Além de executar os trabalhos, a autarquia cumpre um papel de fiscalização, garantindo a segurança dos trabalhadores e dos usuários das rodovias”.

“Nessa linha, estamos avançando na conclusão de acessos municipais e já entregamos outras obras importantes este ano, como a recuperação da ERS-168 entre Bossoroca e Santiago, a conclusão da nova ponte de acesso a Piratini, a ampliação da ERS-142 entre Não-Me-Toque e Carazinho e o trevo do Acesso Norte a Cruz Alta pela ERS-342”, finaliza Faustino.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul