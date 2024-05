Geral Após a demissão do presidente da Petrobras e a transferência de Paulo Pimenta para o RS, Lula planeja mudanças na equipe ministerial

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

Presidente Lula assinou Medida Provisória que cria secretaria para centralizar esforços federais no Rio Grande do Sul. Paulo Pimenta será o titular. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

A demissão de Jean Paul Prates da presidência da Petrobras e a transferência do titular da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, para o cargo de ministro extraordinário da reconstrução do Rio Grande do Sul anteciparam os planos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma reforma ministerial. As mudanças, porém, não serão feitas de uma só vez.

A cadeira de Pimenta está ocupada interinamente pelo jornalista Laércio Portela, que já trabalhou com Lula em seus dois mandatos anteriores. Mas o tom da comunicação do governo será dado, cada vez mais, pelo publicitário Sidônio Palmeira, marqueteiro da campanha de Lula, em 2022.

No Palácio do Planalto, auxiliares do presidente dizem que Pimenta não tem prazo para retornar a Brasília e ficará no Rio Grande do Sul no mínimo até o fim deste ano. A tarefa do ministro, que sonha em disputar o Palácio Piratini, em 2026, é coordenar as ações do governo federal no Estado para enfrentar a situação de calamidade provocada pelas fortes chuvas.

Diante desse cenário, e com perda de popularidade, Lula terá de escolher um ministro para a Secom. O prefeito de Araraquara, Edinho Silva, é até agora o nome mais cotado tanto para assumir a vaga de Pimenta como para presidir o PT, mas, no caso do partido, seria somente a partir de 2025, quando Gleisi Hoffmann deixa o cargo. A ida de Gleisi para o governo, aliás, é dada como certa no ano que vem, mas Lula ainda não definiu para qual lugar.

Edinho foi ministro da Secom no governo Dilma Rousseff e não pode disputar a reeleição como prefeito. Já avisou, no entanto, que pretende ficar em Araraquara até o fim do mandato, em dezembro. Na semana passada, ele acompanhou a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, ao Rio Grande do Sul e a orientou na comunicação, principalmente nas redes sociais.

Segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo, Lula já havia dito que planejava dar um “chacoalhão” no governo. O presidente quer uma guinada na comunicação para se aproximar da classe média, dos evangélicos e do agronegócio, setores onde enfrenta maior rejeição.

Não foi à toa que ele recorreu a Sidônio para melhorar sua imagem e a de ministros como a da Saúde, Nísia Trindade, num momento de crise política com o Congresso.

No auge da tensão, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), chegou a chamar o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, de “incompetente” e pediu explicações a Nísia sobre a distribuição de emendas parlamentares.

As mudanças no primeiro escalão estavam previstas para depois das eleições municipais de outubro, mas em várias conversas reservadas Lula admitiu insatisfação com integrantes da equipe, como os ministros Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência) e Wellington Dias (Desenvolvimento Social).

Agora, a sucessão na Petrobras e a ida de Pimenta para o Rio Grande do Sul têm sido vistas pela cúpula do PT e também por partidos do Centrão como o pontapé inicial para a reforma.

A ideia do presidente, porém, é fazer mudanças pontuais no ministério, porque sabe que terá de mexer em algumas peças após o resultado das eleições, dependendo da nova configuração de forças políticas saída das urnas.

Lula quer fortalecer o PT para 2026, quando pretende disputar a reeleição, e se mostra preocupado com o que acontecerá com o partido após ele deixar o Palácio do Planalto.

O Centrão, grupo de Arthur Lira, ainda está de olho na cadeira de Nísia e pressiona Lula para trocar Padilha. Em café da manhã com jornalistas, no último dia 23, o presidente disse que não tinha nenhuma reforma na cabeça naquele momento. “Mas eu não conheço um técnico que, quando o time entra em campo, anuncia quem ele vai tirar”, observou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

