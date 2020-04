Política Após demissão de Moro, partidos do centrão protegem Bolsonaro

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

Líderes defendem manter estabilidade institucional e não agravar crise. (Foto: Julio Nascimento/PR)

Após o pedido de demissão do ministro Sergio Moro (Justiça), partidos do centrão na Câmara dos Deputados atuam para minimizar o impacto das acusações contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Moro o acusou principalmente de tentar interferir na Polícia Federal.

Entre líderes do centrão, o discurso é de que os esforços devem se voltar à pandemia e que a demissão do ministro não pode criar mais “instabilidade” no país. Representantes do PP, Republicanos e PL estiveram no Palácio do Planalto nas últimas semanas, estreitando o vínculo com o presidente Jair Bolsonaro e negociando cargos.

“O nosso problema maior é a pandemia. Nosso verdadeiro inimigo oculto, que ninguém sabe quando vai terminar. Se você agregar à troca de um ministro uma chance de ruptura institucional, fica complicado. O PL não tem outra preocupação a não ser o problema mundial, que é a pandemia”, diz Wellington Roberto, líder do PL.

Ao contrário do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a maioria dos líderes do centrão está em bons termos com o presidente. O governo também tem negociado espaços com PSD e Solidariedade recentemente, siglas que integram o bloco informal de partidos de centro.

Em nota, o Republicanos disse que o “inimigo é o vírus” e que devemos deixar disputas políticas “para o momento adequado”. Os líderes rechaçam a possibilidade de abertura de um processo de impeachment.

