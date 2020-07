Polícia Após denúncia, polícia acaba com festa em Novo Hamburgo

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2020

Brigada Militar e Guarda Municipal estiveram no local onde ocorria o evento Foto: Pixabay Brigada Militar e Guarda Municipal estiveram no local onde ocorria o evento. (Foto: Pixabay) Foto: Pixabay

Após denúncia, a Brigada Militar e a Guarda Municipal de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, acabaram com uma festa que acontecia em uma casa no bairro Santo Afonso, na madrugada deste sábado (11).

Cerca de 60 pessoas estavam no local, desrespeitando as regras do isolamento social em razão da pandemia do novo coronavírus.

O organizador do evento teve que assinar um termo circunstanciado.

