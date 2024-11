Política Após indiciamento, Bolsonaro critica atuação do ministro do Supremo Alexandre de Moraes: “Faz tudo o que não diz a lei”

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ex-presidente Bolsonaro se manifestou após ser indiciado pela Polícia Federal por suposto envolvimento em um planejamento de golpe de Estado Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Jair Bolsonaro se manifestou nesta quinta-feira (21) após ser indiciado pela PF (Polícia Federal) por suposto envolvimento em um planejamento de golpe de Estado após a vitória de Lula, em 2022. O ex-presidente concentrou suas críticas no ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no STF (Supremo Tribunal Federal).

“O ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei”, disse Bolsonaro.

“Tem que ver o que tem nesse indiciamento da PF. Vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a Procuradoria-Geral da República. É na PGR [Procuradora-Geral da República] que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar”, finalizou o ex-presidente.

Jair Bolsonaro e mais 36 investigados foram indiciados pela Polícia Federal por suposto envolvimento em planejamento de golpe de Estado nesta quinta-feira. Na quarta-feira (20), a PF realizou operação que prendeu seis militares suspeitos de planejar a morte do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes.

A PF apontou que um militar chegou até as imediações da casa de Moraes com o objetivo de prender o magistrado. A referência de Bolsonaro ao termo “criatividade” é uma alusão a uma mensagem de Airton Vieira, juiz instrutor do gabinete de Moraes, a Eduardo Tagliaferro, então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral.

“Use a sua criatividade rsrsrs”, escreveu Vieira ao responder a Tagliaferro, que relatava dificuldade de formalizar uma denúncia contra a revista Oeste.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/apos-indiciamento-bolsonaro-critica-atuacao-do-ministro-do-supremo-alexandre-de-moraes-faz-tudo-o-que-nao-diz-a-lei/

Após indiciamento, Bolsonaro critica atuação do ministro do Supremo Alexandre de Moraes: “Faz tudo o que não diz a lei”

2024-11-21