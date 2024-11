Grêmio Renato Portaluppi reconhece superioridade do Juventude durante empate na Arena: “Grêmio ganhou um ponto”

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2024

Técnico Renato Portaluppi diz que o time poderia ter feito mais Foto: Lucas Uebel/Grêmio Técnico diz que time poderia ter feito mais. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na quarta-feira (20), o Grêmio ficou somente no empate por 2 a 2 contra o Juventude, pelo Brasileirão, com a Arena lotada. Após a partida, o técnico Renato Portaluppi reconheceu a superioridade do rival e afirmou que o gol feito no final da partida, que garantiu o único ponto conquistado pelo Tricolor, foi importante para continuar na luta para se manter na elite do futebol brasileiro.

“Nós entramos com um sistema totalmente diferente. Tivemos três, quatro dias para treinar. Mesmo que você tenha 10, 15 dias, não vai mudar a maneira de jogar de um time da noite para o dia. Se alguém merecesse vencer hoje, seria o Juventude, pelo que aconteceu durante a partida. Então por isso que eu digo: na pior das hipóteses, o resultado não foi ruim. Pelo que aconteceu durante a partida, o Grêmio ganhou um ponto”, disse o técnico.

“Temos que dar muito mais, todos nós, para que nas próximas duas rodadas a gente consolide a pontuação que precisamos”, ressaltou.

Renato entrou com um esquema um pouco diferente do habitual, com os dois centroavantes, Braithwaite e Diego Costa, de titulares. O Tricolor saiu na frente com um gol do dinamarquês aos dois minutos de jogo, mas tomou a virada e apenas nos últimos minutos conquistou o empate.

Diferente do que já havia dito, o técnico permitiu que Monsalve e Cristaldo jogassem juntos durante o final do segundo tempo, mesmo avisando que os dois não jogariam mais juntos.

“Com 40 mil torcedores na Arena, com todo o respeito ao Juventude, nós poderíamos ter feito mais. Lógico que não foi o resultado que queríamos, não fizemos por merecer a vitória, mas conseguimos um ponto importante nessa luta e colocação que estamos na tabela”, afirmou o comandante gremista.

