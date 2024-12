Porto Alegre Após mais de sete meses da enchente histórica, voos internacionais são retomados no aeroporto Salgado Filho

Por Marcelo Warth | 19 de dezembro de 2024

Aeronave vinda da Cidade do Panamá marcou a retomada dos voos internacionais na Capital gaúcha Foto: Fraport Brasil/Divulgação Aeronave vinda da Cidade do Panamá marcou a retomada dos voos internacionais na Capital gaúcha. (Foto: Fraport Brasil/Divulgação) Foto: Fraport Brasil/Divulgação

O primeiro voo internacional a pousar no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, após mais de sete meses da enchente histórica de maio, chegou no terminal às 23h57min de quarta-feira (18).

A aeronave – um Boeing 737 MAX 9, da Copa Airlines – partiu da Cidade do Panamá, capital panamenha, rumo à Capital gaúcha, marcando a retomada dos voos internacionais no aeroporto. Por volta da 1h30min, o avião decolou de volta para a Cidade do Panamá.

Na segunda-feira (16), o Salgado Filho voltou a operar 24 horas por dia, com a sua estrutura plenamente recuperada após os danos provocados pela enchente.

No dia 2 de janeiro de 2025, serão retomados os voos de Porto Alegre para Lima, no Peru, e, no dia 3, para Santiago, no Chile. Em março, a Aerolíneas Argentinas restabelecerá a rota Porto Alegre-Buenos Aires. No início desta semana, a empresa portuguesa TAP anunciou a retomada dos voos da Capital gaúcha para Lisboa a partir de abril de 2025.

Desde 18 de outubro, o aeroporto de Porto Alegre, administrado pela Fraport Brasil, estava funcionando das 8h às 22h, recebendo apenas voos domésticos.

“A retomada dos voos internacionais é excelente porque, além de projetar o retorno de investimentos e desenvolvimento na economia do Rio Grande do Sul, também representa o avanço da reconstrução do Estado. Estamos muito felizes que a soma de esforços entre o Ministério de Portos e Aeroportos e a Fraport tem gerado bons frutos e tem possibilitado o bem-estar dos passageiros”, afirmou o ministro Silvio Costa Filho.

2024-12-19