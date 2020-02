Inter Após perder o clássico, Internacional foca em confronto contra o Tolima, pela Libertadores, na Colômbia

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2020

Eduardo Coudet agora prepara o time para o confronto na Libertadores. Foto: Ricardo Duarte/SCInternacional Eduardo Coudet agora prepara o time para o confronto na Libertadores. (Foto: Ricardo Duarte/SCInternacional) Foto: Ricardo Duarte/SCInternacional

Sem tempo para ressaca pós-perda do Grenal disputado no sábado (15), quando perdeu por 1 a 0 para o rival, o Internacional começa a preparação para o confronto contra o Tolima, na próxima quarta-feira (19). O jogo acontece às 21h30min, no estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na Colômbia.

O técnico colorado, Eduardo Coudet, agora prepara o elenco para o confronto na Libertadores fora de casa. O jogo de volta, no Beira-Rio, também está marcado: acontece na semana seguinte, dia 26, no mesmo horário.

