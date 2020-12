Rio Grande do Sul Após sete dias de paralisação, ônibus voltam a circular em Canoas

30 de dezembro de 2020

Foto: Divulgação

Após sete dias de paralisação as linhas de ônibus da Sogal (Sociedade de Ônibus Gaúcha Ltda), em Canoas, na Região Metropolitana, voltaram a circular na manhã desta quarta-feira (30).

A retomada do serviço foi determinada pela Justiça do Trabalho. Na decisão, a desembargadora federal Carmen Izabel Centena González considerou a atividade essencial à população e determinou a volta do serviço com 55% da frota.

Da frota atual, que conta com 68 veículos e outros nove de reserva, 38 circulam hoje, com cinco de reserva. A decisão da Justiça também estabeleceu que 22 ônibus devem ter cobradores e 53 não necessariamente, totalizando 75 tabelas horárias ao longo do dia.

Conforme o presidente do Sitrocan (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Canoas), Marcelo Nunes, que participou das duas audiências de mediação com o Ministério Público nessa terça-feira (29), a entidade está cumprindo a determinação judicial, mesmo não tendo chegado a um acordo com a empresa Sogal.

A categoria segue em greve até o próximo dia 5 de janeiro, quando está marcada uma nova reunião com a participação do Ministério Público, de representantes da empresa, além do prefeito eleito Jairo Jorge. Os trabalhadores reivindicam o pagamento do vencimento de novembro, além do 13º salário integral, de horas extras, parte do vale-alimentação e férias.

