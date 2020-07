Economia Apostador de São Paulo leva prêmio de R$ 43,2 milhões da Mega-Sena

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

Os números foram 05-12-14-20-27-28. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Os números foram 05-12-14-20-27-28. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Caixa realizou nesta terça-feira (14) o concurso 2279 da Mega-Sena, que teve sorteados os números 05-12-14-20-27-28. E o prêmio de R$ 43.234.926,10 saiu para uma aposta de São Paulo.

A Quina, para quem acerta cinco números, teve 120 apostas ganhadoras, no valor de R$ 19.147,29. A Quadra para quem acerta quatro números, teve 6.212 apostas ganhadoras, no valor de R$ 528,39. Os próximos sorteios acontecem na quinta-feira (16) e no sábado (18), dentro da programação da Mega-Sena de Inverno.

