Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2024

A Apple começou na quarta-feira (11) a integrar o ChatGPT em seus dispositivos por meio de uma atualização no iOS, o sistema operacional da marca. (Foto: Divulgação)

A Apple começou na quarta-feira (11) a integrar o ChatGPT em seus dispositivos por meio de uma atualização no iOS, o sistema operacional da marca. O lançamento faz parte de uma implementação mais ampla de ferramentas baseadas em inteligência artificial nos aparelhos da marca.

Os recursos de IA estarão disponíveis no iPhone 16, lançado em setembro, e nas versões Pro e Pro Max do iPhone 15.

Quem tem iPad equipado com chips A17 Pro ou M1 e posteriores, ou computadores Mac com chips M1 e posteriores, também pode acessar as ferramentas.

A integração do ChatGPT, anunciada em junho como parte da revelação do Apple Intelligence, permitirá que o assistente de voz Siri aproveite a experiência do robô conversador da OpenAI, inclusive em consultas sobre fotos e documentos, como apresentações.

Os usuários também podem pedir ao ChatGPT para criar textos em qualquer aplicativo compatível com o novo recurso “Writing Tools” (“Ferramentas de Escrita”) e podem aproveitar os recursos de geração de imagens do chatbot.

A integração com o ChatGPT era muito aguardada por investidores, pela expectativa de que isso ajude a impulsionar as vendas de iPhones mais recentes.

Até o momento, a lenta implementação dos recursos de inteligência artificial da Apple levantou algumas preocupações entre investidores sobre a força do ciclo de vendas do iPhone 16.

Apple Intelligence

Segundo disse a fabricante, em junho, o Apple Intelligence deverá facilitar tarefas do dia a dia e poderá ser usado para:

– Enviar comandos de texto e voz na Siri, que poderá analisar o que aparece na tela

– Reescrever mensagens com tom informal, profissional ou conciso, além de resumir textos em tópicos ou tabelas;

– Encontrar informações importantes com opções de mensagens e notificações prioritárias – o sistema também ganhará um novo modo de foco em que analisará o conteúdo da notificação para saber se ela precisa de atenção imediata;

– Resumir em tópicos o conteúdo de ligações e áudios gravados no aplicativo de notas;

– Criar emojis a partir de comandos de texto com o novo recurso Genmoji, que pode se integrar com aplicativos de mensagens;

– Melhorar a pesquisa por fotos e vídeos ao permitir descrições nas buscas, como “Katie com adesivos em seu rosto”;

– Remover objetos que aparecem no fundo de imagens.

As informações são do portal de notícias G1.

