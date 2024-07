Tecnologia Apple deve lançar iPhone dobrável em 2026

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Plano da Apple pode replicar movimento da Samsung, pioneira no segmento de aparelhos dobráveis em 2019. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Apple deve lançar um celular dobrável em 2026, marcando a estreia da companhia nesse segmento. As especulações sobre o projeto já são antigas, mas um novo rumor sobre o aparelho foi publicado pelos sites Digitimes e The Information.

Segundo fontes consultadas pelas reportagens, a marca já começou nos últimos meses a contatar as fornecedoras de componentes para negociar a fabricação do dispositivo. O período de negociação bateria com um lançamento daqui a dois anos e significa que a companhia finalmente aprovou um design em meio a vários protótipos avaliados e avançou da fase conceitual.

Em vez de um celular dobrável com uma tela que expande e fica quase do tamanho de um tablet, o “iPhone Fold” seria dobrável no formato de concha. Na prática, isso coloca ele mais próximo do visual de modelos atuais como o Samsung Galaxy Z Flip 6 e o Motorola Razr 50 Ultra.

De acordo com as matérias, ainda há desafios a serem superados, como diminuir a marca que surge quando a tela é aberta, além de fazer com que o corpo do aparelho fique mais fino. As dimensões do modelo, porém, seriam parecidas com as dos iPhones atuais.

Além disso, a responsável pelo fornecimento da tela deve ser a Samsung Display, que já é especializada nesse formato. Até o momento, porém, nenhuma dessas informações foi confirmada ou divulgada oficialmente pela Maçã.

Projeto antigo

As primeiras especulações mais concretas sobre o lançamento de um iPhone dobrável são do segundo semestre de 2020. A ideia, porém, avançou pouco internamente em especial pelas dificuldades de design encontradas e a priorização de outros projetos, como o headset Apple Vision Pro.

No começo deste ano, rumores apontavam que a companhia já tinha ao menos dois protótipos flip (também chamado de clamshell em inglês) finalizados e estava próximo de fazer a escolha definitiva.

Já os planos para criar um iPad dobrável estariam praticamente descartados. O motivo para essa mudança seria mercadológico, já que a fabricante escolheu focar no reforço da sua presença no setor de smartphones.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/apple-deve-lancar-iphone-dobravel-em-2026/

Apple deve lançar iPhone dobrável em 2026

2024-07-26