Tecnologia Apple diz que iPhones funcionarão como terminais de pagamento

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O recurso será lançado este ano e usará a tecnologia de aproximação para cartões de crédito e débito. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Apple permitirá que as empresas aceitem pagamentos diretamente em seus iPhones, sem a necessidade de qualquer hardware adicional, como os terminais da empresa de pagamentos Square, da Block.

As fintechs Stripe e Shopify Point serão as primeiras a oferecer o recurso “clique para pagar” a clientes empresariais nos Estados Unidos, informou a Apple em comunicado.

O recurso, a ser lançado ainda este ano, usará a tecnologia de aproximação (NFC, na sigla em inglês) e permitirá que as empresas aceitem cartões de crédito e débito, além de outras carteiras digitais com apenas um toque no dispositivo.

As ações da Block caíam 2% nesta terça-feira, enquanto os papéis da Apple operaram próximos da estabilidade.

Recurso de segurança

Há vários anos, a Apple se empenha em lançar novos recursos voltados à segurança dos seus consumidores. Um exemplo claro disso é o app Buscar (Find My), que hoje é capaz de rastrear um iPhone perdido mesmo que ele esteja desligado ou sem uma conexão com a internet. Hoje em dia, os bandidos estão conseguindo burlar o sistema, trocando até mesmo a senha do ID Apple.

Com isso, eles conseguem não só acessar completamente o dispositivo, como também desativar a rede do app Buscar, impossibilitando que ele possa vir a ser encontrado por você – tudo graças a uma “brecha” do próprio iOS a qual permite que você troque a senha do ID Apple simplesmente digitando o código de desbloqueio do iPhone (normalmente de quatro ou seis dígitos, algo fácil para um bandido solicitar a você na hora do roubo).

É importante inserir uma senha maior ou até uma alfanumérica, pois desta forma sua senha fica mais difícil e você não é prejudicado no dia a dia já que pode usar o Face ID/Touch ID para desbloquear o dispositivo.

Porém, há uma outra dica muito simples que pode ajudar bastante nesses momentos de vulnerabilidade. Ela envolve o recurso Tempo de Uso (Screen Time), lançado junto ao iOS 12.

Por ele, você pode criar uma nova senha para esse recurso em si e, com isso, não permitir alterações no código ou no seu ID Apple, por exemplo. Veja, a seguir, os detalhes de como ativar essa proteção extra!

No iPhone, abra os Ajustes e toque em “Tempo de Uso”. Em seguida, selecione “Usar Código do Tempo de Uso” e crie um novo código – é importante que você escolha um que seja diferente daquele usado para desbloquear o iPhone, afinal a ideia aqui é dificultar a ação do bandido. Depois, confirme-o digitando ele novamente.

Em seguida, digite o seu ID Apple. É por ele que você poderá redefinir o código do Tempo de Uso, caso esqueça-o. Por fim, toque em “OK” (no canto superior direito).

Feito isso, na tela principal do Tempo de Uso, toque em “Conteúdo e Privacidade” e ative as “Restrições”. Confirme inserindo o código usado para configurar recurso.

Em seguida, desative a permissão para alterar as seguintes opções: Serviços de Localização; Alterações de Código e Alterações da Conta

Com isso, mesmo que o bandido tenha acesso ao seu iPhone e a sua senha de desbloqueio, ele não conseguirá fazer alterações na sua conta (ID Apple), no código usado para desbloquear o aparelho em si ou desativar a rede do app Buscar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia