Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2024

Atualmente, o maior iPad da Apple tem 13 polegadas. Foto: Apple/Divulgação Atualmente, o maior iPad da Apple tem 13 polegadas. (Foto: Apple/Divulgação) Foto: Apple/Divulgação

A nova visão da Apple para o futuro da computação é um dispositivo dobrável gigante, semelhante a um iPad. Além disso, a empresa está repensando o mouse, prepara um novo AirTag com um chip que permite localizar objetos a uma distância maior e planeja iniciar a transição para chips Wi-Fi próprios no próximo ano. A Apple também está desenvolvendo upgrades relacionados a satélites e saúde para seu smartwatch.

Lançamentos

De tempos em tempos, a Apple apresenta uma nova visão ousada para o futuro da computação. Sua versão mais recente disso, é claro, foi o headset Vision Pro.

Nesse caso, a Apple delineou um cenário em que os consumidores realizam a maioria de suas tarefas de computação em realidade mista – a fusão de realidade virtual e aumentada. E é fácil entender o apelo disso, pelo menos em teoria. O Vision Pro e outros headsets de realidade mista oferecem espaço de tela ilimitado e uma experiência mais imersiva do que a proporcionada por um telefone ou computador.

No entanto, o conceito apresenta algumas desvantagens, como o desconforto de usar um dispositivo no rosto por longos períodos. Ele pode facilmente distanciar uma pessoa do mundo real. Além disso, o preço de US$ 3.499 (R$ 21.130) do Vision Pro garante que poucos consumidores irão adotar essa experiência por enquanto.

Por isso, por enquanto, é difícil superar os formatos tradicionais – telefones, laptops, tablets – quando se trata de computação. Mas a Apple está trabalhando em outra abordagem que pode se tornar seu próximo dispositivo revolucionário.

iPads de tela dupla

Os designers da Apple estão desenvolvendo algo semelhante a um iPad gigante que se desdobra até atingir o tamanho de dois iPads Pro lado a lado. A empresa, sediada em Cupertino, Califórnia, vem refinando esse produto há alguns anos e pretende lançar algo no mercado por volta de 2028, segundo informações.

O objetivo da Apple com um dispositivo dobrável é evitar o vinco que os produtos atuais apresentam quando estão na posição aberta. E a empresa já fez progressos nesse sentido: protótipos desse novo produto, desenvolvidos pelo grupo de design industrial da Apple, possuem um vinco quase invisível. No entanto, ainda é cedo para dizer se a Apple conseguirá eliminá-lo completamente. A Samsung Electronics, que lançou seu primeiro telefone dobrável há cinco anos, tentou sem sucesso remover o vinco.

Atualmente, o maior iPad da Apple tem 13 polegadas. A Apple sabe que os consumidores — sejam gamers, desenvolvedores de software ou simplesmente pessoas assistindo a filmes — desejam a maior tela possível. E a única maneira viável de lançar um produto móvel com uma tela grande (algo em torno de 20 polegadas) é torná-lo dobrável. Caso contrário, é muito difícil carregá-lo em uma bolsa ou mochila.

A Apple não seria a primeira a tentar tal conceito.

A Microsoft “prototipou” algo semelhante com o Courier há mais de uma década e, em 2019, anunciou um tablet de tela dupla chamado Neo. A empresa abandonou ambas as tentativas, concluindo, com o cancelamento do Neo, que os consumidores não estavam ansiosos por um tablet de tela dupla.

