Por Redação O Sul | 16 de julho de 2024

Novos mecanismos envolvem esportes como a natação e o ciclismo. Foto: Divulgação Novos mecanismos envolvem esportes como a natação e o ciclismo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Surfando na onda das Olimpíadas, o Apple Watch traz novas funcionalidades para quem pratica esportes como natação e corrida. Assim, usuários do relógio podem desfrutar de mais funções específicas – sobretudo os fãs de exercícios relacionados às modalidades olímpicas.

Um bom exemplo é a atualização em relação à corrida. Os aparelhos são capazes de detectar o tamanho do passo e medir o tempo de contato com o solo, entre outros mecanismos. Dessa forma, o usuário pode ajustar seu treino de acordo com as informações coletadas, fazendo exercícios de modo cada vez mais eficiente.

Já para quem é fã de ciclismo, existe a opção de conectar, via Bluetooth, medidores de potência, como aqueles presentes em grandes marcas de bicicleta. Para os nadadores, o relógio passa a contar a quantidade de voltas na piscina e aferir o ritmo médio do usuário. É possível definir o comprimento da piscina no smartwatch para aumentar a precisão do rastreamento.

Ocorre também o reforço do app Fitness+, que traz milhares de treinos. Além disso, estão disponíveis parcerias com vencedores de medalhas olímpicas.

“Quando o assunto é bem-estar e boa forma, o Fitness+ tem o maior conteúdo em 4K Ultra HD do mundo. São mais de 4 mil exercícios e meditações, de 5 a 45 minutos. E novos treinos são adicionados toda semana. Com tantas novidades, sua motivação vive lá em cima”, diz a Apple em seu site oficial.

Há ainda o aplicativo Vitals, que, por meio de inteligência artificial, mede dados como a temperatura do corpo e o nível de oxigênio no sangue. Se, por acaso, duas ou mais informações estiverem fora da média, o dono do Apple Watch receberá uma notificação e um alerta.

“Com o watchOS 11, o novo app Vitals permite ver rapidamente os principais dados e obter mais contexto sobre sua saúde. O Apple Watch analisa essas informações para que as pessoas possam consultar seu estado de saúde diário e explorar as métricas mais importantes com facilidade”, informa a Apple.

De acordo com a empresa, é importante notar que o aplicativo Vitals não foi pensado para detectar doenças ou males físicos específicos. Assim, em caso de suspeita, é necessário consultar um médico ou especialista.

O Vitals é acessível também pelo iPhone.

No aplicativo Atividade, é possível ver até cinco métricas durante o treino, a exemplo de calorias gastas e ritmo cardíaco. Por meio da análise conjunta de informações como altura, idade e frequência cardíaca, o relógio mede ainda a intensidade do treino. O smartwatch é capaz também de compartilhar as atividades desempenhadas com amigos e familiares.

