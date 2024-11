Economia Arrecadação do governo federal chega ao 11º recorde mensal consecutivo

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2024

A arrecadação alcançou R$ 247,92 bilhões no mês passado, alta, sempre em termos reais (descontada a variação da inflação). (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A arrecadação de tributos pela União tende a manter em novembro e dezembro o bom desempenho verificado até outubro deste ano, de acordo com as estimativas da Receita Federal. Em outubro, o indicador atingiu patamar recorde pelo 11º mês consecutivo.

“Nossa equipe está nos passando sinais de tranquilidade [para o período] até o fim do ano”, disse ontem o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita, Claudemir Malaquias, em entrevista coletiva concedida para detalhar os números da arrecadação federal referentes ao mês passado. “A perspectiva para os dois últimos meses [de 2024] é que se mantenha o desempenho verificado desde o início do ano, sem nenhum sobressalto”, afirmou.

Conforme divulgado nessa quinta-feira, 21, pela Receita, a arrecadação alcançou R$ 247,92 bilhões no mês passado, alta, sempre em termos reais (descontada a variação da inflação) e na comparação com o mesmo período do ano anterior, de 9,77%. No acumulado do ano até outubro, o indicador somou R$ 2,182 trilhão, alta de 9,69% em termos reais.

De acordo com a Receita, o crescimento do mês passado pode ser explicado por quatro fatores principais: o desempenho “dos principais indicadores macroeconômicos que afetam a arrecadação”, como as vendas do varejo e a prestação de serviços; a arrecadação do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), influenciado pelo “retorno da tributação incidente sobre os combustíveis”; a arrecadação com os tributos ligados ao comércio exterior, “em função do aumento do volume das importações, das alíquotas médias” e do câmbio; e a arrecadação previdenciária, por causa do crescimento ao longo do ano da massa salarial.

O aumento da arrecadação de tributos tem sido a principal estratégia do governo federal para cumprir a meta de resultado primário estabelecida para este ano. O objetivo para 2024 é de déficit zero, com intervalo de 0,25 ponto do Produto Interno Bruto (PIB) para mais ou para menos, o equivalente a R$ 28,8 bilhões. Até o começo de novembro, a projeção mediana de instituições financeiras, consultorias e gestoras era de déficit de R$ 62 bilhões, segundo o Prisma Fiscal, da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Os ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento, por sua vez, projetam em setembro resultado negativo de R$ 28,3 bilhões para o ano.

Expectativa alcançada

Em relatório, o economista Fábio Serrano, do BTG Pactual, afirma que o resultado de outubro reforça a “expectativa de que a meta de primário deste ano será alcançada”. A instituição projeta déficit de R$ 28 bilhões para 2024, já descontando os R$ 20 bilhões gastos pelo governo federal para combater os efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul – montante que, de acordo com a legislação, não entra no cálculo da meta.

O texto destaca, no entanto, que medidas implantadas para compensar a desoneração da folha de pagamentos e que foram antecipadas, como a transferência para o Tesouro Nacional de R$ 6,3 bilhões de depósitos judiciais que estavam na Caixa Econômica Federal, também ajudam a explicar o “forte” desempenho da arrecadação em outubro.

Já a Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão de monitoramento da política fiscal ligado ao Senado, afirma que, apesar de o desempenho da arrecadação em outubro “ter surpreendido, é preciso cautela em relação” ao último bimestre, “em função da perspectiva de desaceleração da atividade econômica”. As informações são do Valor Econômico.

Arrecadação do governo federal chega ao 11º recorde mensal consecutivo

2024-11-23