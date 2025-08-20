Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Articulação silenciosa na madrugada foi arma para derrotar o governo na CPMI do INSS

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Governistas pedem cabeça do líder do governo, Randolfe Rodrigues. (Foto: Pedro França/Agência Senado)

O silêncio da oposição foi a maior arma para derrotar o Palácio do Planalto na abertura dos trabalhos da CPMI do INSS nessa quarta-feira (20). Tanto oposicionistas quanto governistas chegaram a uma mesma conclusão: foi a vitória mais expressiva neste ano dos bolsonaristas, que agiram na calada da noite.

Após a derrota acachapante, a base passou a pedir a cabeça do líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), que chegou atrasado na reunião, mas ele deve ser mantido no cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com o dedo em riste, o senador Omar Aziz (PSD-AM) apontou a culpa de Randolfe, segundo relatos.

Houve uma clara mudança no modus operandi dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois de virem que dar publicidade à estratégia não funcionou no caso da anistia do 8 de Janeiro e que ainda estavam com a imagem arranhada pela ocupação das Mesas do Congresso, sabiam que, se fizessem barulho, correriam o risco de não unir o Centrão na articulação. No fim das contas, conseguiram eleger os oposicionista Carlos Viana (Podemos-MG) e Alfredo Gaspar (União-AL), respectivamente, como presidente e relator da CPMI.

A oposição passou toda a terça-feira (19), e virou a madrugada contando votos e montando a estratégia de chegarem todos juntos na reunião da CPMI e surpreenderem a base governista, que estava desmobilizada por acreditar que a comissão estava sob controle. Randolfe chegou ao local mais de meia hora depois de os trabalhos terem sido abertos, a tempo de votar, mas sem chances de mudar o cenário.

O movimento foi articulado na Câmara pelo líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), e no Senado por Rogério Marinho (PL-RN). O silêncio era crucial porque, se a articulação vazasse, o governo se mobilizaria para demover o Centrão de apoiar os bolsonaristas. Carlos Viana chegou a comentar que nunca colocou o próprio nome na mesa porque, se falasse sobre o assunto em público, o Planalto daria um jeito de derrubá-lo do posto.

Quando os outros governistas perceberam a possibilidade de derrota na CPMI, começaram a reclamar da ausência de Randolfe. A indignação foi tamanha que lideranças aliadas ao Planalto avaliaram que Randolfe não teria mais condições de liderar o grupo e estão dispostas a deixar a queixa clara para Lula, já que agora terão de montar uma operação de guerra na comissão, antes desnecessária. “Tem uma circunstância regimental. O primeiros suplentes são do PL. Foram esses três primeiros suplentes da Câmara que acenderam e fizeram a diferença no voto”, disse o líder ao se explicar.

Apesar do desgaste, a leitura no momento é de que Randolfe não deverá perder o cargo. Neste mandato, Lula tem mantido aliados em postos-chave principalmente quando há pressão para demiti-los. Foi o que ocorreu com o ex-ministro da Secretaria de Relações Institucionais Alexandre Padilha. O então presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pediu a cabeça do petista, mas ele só saiu do cargo depois que Lira também havia saída do comando da Casa.

Mas a situação para Randolfe não está das melhores. O líder foi convocado às pressas para uma reunião de emergência na SRI, com a ministra Gleisi Hoffmann. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), também participou. Gleisi queria explicações sobre o que aconteceu, já que até então Randolfe estava confiante de que o governo teria o controle da comissão. Motta também foi chamado para uma conversa com Lula no Palácio da Alvorada.

O senador Omar Aziz (PSD-AM), que apontou o dedo para a culpa de Randolfe, havia sido escolhido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para presidir a CPMI. Aliado do governo Lula, ele foi da tropa de choque do Planalto na CPMI do 8 de Janeiro, que inicialmente foi defendida pela oposição, mas depois acabou dominada por governistas.

Hugo Motta, por sua vez, havia escolhido o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO), seu correligionário, para a relatoria da comissão que investigará as fraudes do INSS. A expectativa era de que ele também atuasse alinhado ao Planalto. (Com informações de O Estado de S. Paulo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Em áudio a Bolsonaro, Malafaia critica Eduardo: “Teu filho babaca”
Partidos Progressistas e União Brasil são um fenômeno: atacam Lula e permanecem no governo
https://www.osul.com.br/articulacao-silenciosa-na-madrugada-foi-arma-para-derrotar-o-governo-na-cpmi-do-inss/ Articulação silenciosa na madrugada foi arma para derrotar o governo na CPMI do INSS 2025-08-20
Deixe seu comentário

Últimas

Política Ministérios terão que explicar autorização e missão de avião misterioso dos Estados Unidos que pousou no RS
Esporte Em briga direta contra o rebaixamento, Juventude vence o Vasco por 2 a 0 em partida adiada do Brasileirão
Política Voo misterioso: avião da Força Aérea americana teve pouso no Brasil permitido pelas autoridades competentes, afirma Embaixada dos Estados Unidos
Política Avião misterioso dos Estados Unidos que pousou em Porto Alegre transportava diplomatas, diz Polícia Federal
Porto Alegre Restaurante de Porto Alegre é interditado e tem quase 400 kg de alimentos impróprios descartados
Educação Ministro da Educação anuncia criação de campus do Instituto Federal em Rosário do Sul
Política Eduardo Bolsonaro admite em áudio que intenção não era anistia para todos, mas salvar o pai
Política Eduardo xinga Bolsonaro após ser chamado de imaturo em entrevista, mostram mensagens analisadas pela Polícia Federal
Política Em áudio a Bolsonaro, Malafaia critica Eduardo: “Teu filho babaca”
Política Polícia Federal faz buscas e apreensões contra Silas Malafaia
Pode te interessar

Política Escritório de filha de ministro do Superior Tribunal de Justiça funciona em imóvel de alvo da Polícia Federal

Notícias Estados Unidos cancelam evento militar com Brasil e acendem alerta no Ministério da Defesa

Política Indicado para dirigir a Agência Nacional de Aviação Civil foi demitido do Banco do Brasil por causa de fraude e acusado de dar prejuízo à Caixa Federal

Política Fala do ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo, dá esperança aos bolsonaristas