Economia As vendas pela internet devem crescer consideravelmente graças ao Dia dos Namorados

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

O consumidor tem a possibilidade de encontrar no comércio eletrônico a alternativa para não deixar a data passar em branco. (Foto: Reprodução)

As vendas pela internet devem crescer consideravelmente graças ao Dia dos Namorados de 2020, que acontece anualmente no dia 12 de junho. O cenário da pandemia trouxe alterações no comércio físico em consequência do isolamento social, e o consumidor tem a possibilidade de encontrar no comércio eletrônico a alternativa para não deixar a data passar em branco.

A ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico) estima que, de 25 de maio a esta sexta-feira 12 de junho, o movimento vá crescer 18% na comparação com igual período do ano anterior, levando o faturamento do setor para R$ 2,96 bilhões.

De acordo com o estudo da instituição, prevê-se que sejam feitos 9,76 milhões de pedidos com tíquete médio no valor de R$ 303. As categorias que terão produtos mais vendidos serão moda, perfumes, cosméticos, informática, eletrônicos, cestas e flores.

“O Dia dos Namorados é uma das datas mais importantes para o e-commerce, e contribui muito com o volume de vendas apurado durante o ano. O comércio eletrônico deve estar preparado para aproveitar todo o potencial da data”, finaliza Maurício Salvador, presidente da ABComm.

Vendas no varejo

Por conta da crise provocada pelo novo coronavírus, a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) estima uma retração de 43,1% nas vendas no varejo brasileiro, no Dia dos Namorados. Em números absolutos, as perdas podem chegar a mais de R$ 700 milhões. A entidade prevê que a data movimente R$ 937,8 milhões este ano, contra R$ 1,65 bilhão em 2019. Confirmada a previsão, o faturamento do comércio com o Dia dos Namorados em 2020 será o menor dos últimos 11 anos.

De acordo com Fabio Bentes, economista da CNC responsável pelo estudo, o fato de o Dia dos Namorados ocorrer no início do processo de flexibilização da quarentena, em diversos estados e municípios do País, deve fazer com que a data apresente uma queda menor do que a registrada no último Dia das Mães (-59,2%). “A menor adesão ao distanciamento no início de junho deve arrefecer um pouco as perdas do comércio. Segundo dados da consultoria Inloco, o índice de isolamento social no Brasil, na semana que antecede o Dia dos Namorados, encontra-se no menor patamar desde o início da quarentena”, ressalta Bentes.

As maiores retrações nas vendas deverão ocorrer nos segmentos do varejo considerados não essenciais. As lojas de vestuário, calçados e acessórios tendem a registrar as maiores perdas em relação ao ano passado (-71,3%), seguidas pelos estabelecimentos especializados na venda de itens de informática e comunicação (-58,3%) e pelo ramo de utilidades domésticas e eletroeletrônicos (-55,8%).

Regionalmente, haverá perdas em todos os Estados. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, unidades da Federação que respondem por mais da metade das vendas voltadas para a data, tendem a registrar perdas de 41,9%, 34,6% e 30,7%, respectivamente. Já em termos relativos, as maiores perdas devem se concentrar nas regiões Norte e Nordeste: Ceará (-65,3%), Amapá (-65,1%) e Pernambuco (-62,2%).

Celebrado em 12 de junho, o Dia dos Namorados é a sétima data comemorativa mais importante do calendário do varejo brasileiro. As informações são da ABComm e da CNC.

