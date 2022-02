Polícia Assaltantes fazem reféns em assalto a loja de Palmeira das Missões, no Noroeste do Estado

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2022

A Brigada Militar já cercou o local. Não há informações se alguém ficou ferido. Foto: Reprodução

Dois assaltantes armados invadiram uma loja na manhã desta segunda-feira (7) e fizeram pelo menos oito reféns em Palmeira das Missões, no Noroeste do Estado. Os bandidos entraram pouco antes do meio-dia na loja de presentes Miluchinha, na avenida Independência, a principal da cidade.

Um dos assaltantes teria atirado após invadir a loja e anunciar o roubo. Eles fizeram a proprietária e mais alguns clientes reféns – ainda não há informação de quantas pessoas são mantidas no local no momento. Uma mulher grávida que passou mal foi libertada para atendimento médico no Hospital de Caridade, no município, e já foi liberada. Uma outra mulher também foi liberada.

A Brigada Militar já cercou o local. Não há informações de feridos.

Um grupo policial está se deslocando de Porto Alegre para a região e um negociador de Cruz Alta, município próximo, está atendendo a ocorrência.

Conforme a BM, uma advogada dos assaltantes, a partir de Ijuí, cidade também próxima, está fazendo a intermediação com o negociador da Brigada.

