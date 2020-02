Armando Burd Assembleia vai assumir a função de fiscalizar

10 de fevereiro de 2020

O jornalista e ex-ministro Said Farhat tem definição precisa para o fisiologismo na política. (Foto: Reprodução)

A comissão de 12 deputados estaduais, formada para combater privilégios no setor público, vai se reunir nesta quarta-feira. A primeira iniciativa será pedir informações detalhadas sobre vantagens adicionais pagas a todos os servidores do Estado. Logo depois, encaminhará projeto de emenda constitucional para estabelecer equilíbrio na distribuição de verbas orçamentárias. Atualmente, os poderes recebem suas quantias a cada final de mês. Só depois, quando já faltam recursos no Tesouro , o Executivo tem direito à sua parte. Exigirão divisão simultânea, sem diferenciações.

Movimentação com abertura da janela

A bancada do MDB na Câmara Municipal de Porto Alegre, com a abertura da janela para troca de partido entre 5 de março e 3 de abril, perderá três vereadores. Valter Nagelstein irá para o PSD e concorrerá à Prefeitura. Comandante Nádia e Pablo Mendes Ribeiro entrarão no DEM para buscar a reeleição.

Nadia chegou a cogitar a possibilidade de concorrer à Prefeitura pelo Republicanos. A porta foi fechada, porque o secretário estadual do Esporte e Lazer, João Derly, também quer se candidatar e tem preferência por já estar no partido.

Maior crescimento

A bancada do DEM na Câmara Municipal, atualmente, conta com Reginaldo Pujol e Claúdio Conceição. Após as trocas, passará a ter cinco vereadores com os acréscimos de Ricardo Gomes, do PP, mais a Comandante Nádia e Mendes Ribeiro.

Dinheiro bem e mal utilizado

Os vencedores do Oscar receberam, ontem à noite, o passaporte para bilheterias milionárias. É a tradição.

Exemplo: E o Vento Levou, com Clark Gable e Vivien Leigh, lançado em 1939, foi a primeira produção a cores que recebeu o Oscar de Melhor Filme. Segue na lista dos filmes que bateram recordes. A produção custou 5 milhões de dólares e em quatro anos faturou 32 milhões de dólares.

Hoje, no Brasil, “E a Dívida Levou” enche os cofres dos bancos. Nos 40 primeiros dias deste ano, o governo federal pagou 59 bilhões e 200 milhões de reais só de juros.

A melhor definição

O jornalista Bacchieri Duarte publicou artigo no Correio do Povo, a 31 de janeiro de 2000, homenageando os 70 anos de Pedro Simon. Trecho de encerramento:

“Dele, não se conhece um só ato que não tivesse aquele manto que simboliza sua mais notável marca: a humildade, a obstinação pelo cumprimento do dever e a honestidade. É Pedro, é Pedra, é rocha.”

Região árida

Aos que acompanham as transmissões ao vivo das sessões plenárias pela TV não é difícil concluir: candidatos inteligentes, éticos e distantes da demagogia não agradam a uma parte dos eleitores.

Os que chegam preparados e com boas intenções se defrontam com barreiras quase intransponíveis, a começar pelo fisiologismo.

A que interesses servem

O fisiologismo é chave para entender como se faz política no Brasil. A definição do termo se relaciona com clientelismo e patrimonialismo, dois outros termos profundamente estudados pelos cientistas políticos que remetem à formação do País.

Depreciativo

O jornalista e ex-ministro Said Farhat definiu:

“A palavra fisiologismo é empregada, em política, em sentido sempre depreciativo. Indica a ação dos políticos, em geral, e dos parlamentares, em particular, condicionada e determinada, principal ou exclusivamente, pelos seus interesses pessoais ou pelos de sua clientela. Não é preciso dizer que, nem sempre ou quase nunca, tais interesses estão amparados pela ética, a lei, a moral ou os costumes”.

Território da carência

Uma médica emergencista sofreu, recentemente, atentado a tiros em Quaraí. Uma paciente disparou atingindo a janela do seu automóvel. O Sindicato Médico passou a acompanhar o caso e teve a primeira surpresa: a cidade com 30 mil habitantes não tinha delegado. Apenas dois policiais se revezavam nos plantões.

Na corda bamba

Excetuando o Plano Real, a expressão longo prazo perdeu sentido na gestão pública. Ninguém tem segurança para planejar por mais de um semestre.

