Porto Alegre Associação do Comércio e Indústria da Restinga e Extremos Sul e a Prefeitura de Porto Alegre realizam reunião para encaminhar requerimentos

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

O objetivo foi encaminhar providências referentes aos terrenos adquiridos em 2023 e também sobre os 19 terrenos remanescentes do Parque Industrial da Restinga Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Representantes da ACIR (Associação do Comércio e Indústria da Restinga e Extremos Sul) se reuniram com o secretário da Administração Municipal de Porto Alegre, André Barbosa, e o Diretor de Patrimônio da Prefeitura, Tomás Holmer, em um encontro solicitado pela presidente da instituição, Aline Colombo.

O objetivo foi encaminhar requerimento de providências referente aos terrenos adquiridos em 2023 e também sobre os 19 terrenos remanescentes do Parque Industrial da Restinga.

Foi esclarecido que as reavaliações desses terrenos, então sobre a responsabilidade da Fazenda Municipal, deverá entregar as avaliações atualizadas até os primeiros dias de agosto para que um novo leilão dos terrenos ocorram até o final do ano.

Também foi formalizada a entrega de um requerimento com as necessidades dos compradores dos lotes, que já encaminharam processo interno na Sub Prefeitura local com Sr. CLESER Gross para autorização e projetos de aberturas de ruas, encanamentos, eletrificação etc. Tudo para o desenvolvimento ideal do Parque Industrial da Restinga ocorra e se consolide ainda esse ano de 2024.

Uma nova reunião será realizada em 15 dias para colher as soluções e encaminhamentos para promover o desenvolvimento das empresas locais gerando novas oportunidades de emprego e impulsionando o crescimento econômico da região.

2024-07-03