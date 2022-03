Geral Aston Martin, marca do carro de James Bond, volta ao Brasil

Por Redação O Sul | 24 de março de 2022

O superesportivo híbrido Valhalla estreou há menos de um ano nas telonas dos cinemas, no filme 007: Sem Tempo Para Morrer, a mais recente aventura do agente secreto James Bond. (Foto: Divulgação)

Depois de mais de cinco anos fora do Brasil, a Aston Martin, marca de automóveis predileta do agente secreto James Bond, o 007, está de volta oficialmente ao País. Com um investimento de mais de R$ 6 milhões, a marca britânica de alto luxo vai oferecer todos os seus modelos atuais por aqui. Mas o protagonista será o SUV superesportivo DBX, que já tem, inclusive, as primeiras unidades reservadas.

Com linhas elegantes, o utilitário tem preço na casa de US$ 535 mil, o equivalente a R$ 2,7 milhões, e vai disputar mercado diretamente com o Lamborghini Urus, super SUV da marca do touro. Por enquanto, a inglesa divulga os preços em dólar norte-americano dos carros disponíveis aos clientes brasileiros. Ou seja, são modelos com valores para desafiar superesportivos do naipe de Ferrari e McLaren.

Aval dos ingleses

A UK Motors, responsável por trazer de volta a Aston Martin, investiu em uma concessionária de altíssimo luxo, que precisou até de aprovação dos ingleses, já que os móveis e demais materiais foram, então, entregues por empresas brasileiras. Só a loja, que fica no bairro do Itaim Bibi, na Zona Oeste da capital paulista, custou R$ 3 milhões.

O restante cobriu, assim, os processos de homologação dos carros e o treinamento e contratação de especialistas. Entre os modelos da marca, está o clássico cupê Vantage, que acabou de ter a última série com motor V12 revelada no exterior. Inclusive, conforme antecipa Henry Visconde, sócio-diretor da UK Motors, o Brasil terá uma das 333 unidades dessa última “fornada” do esportivo com motor de 12 cilindros a gasolina.

Valhalla

Visconde também confirmou – na inauguração da loja – que cinco unidades do superesportivo híbrido Valhalla já estão reservadas. O cupê com motor central-traseiro e 950 cv de potência recarrega em tomadas e estreou há menos de um ano nas telonas dos cinemas, no filme 007: Sem Tempo Para Morrer, a mais recente aventura do agente secreto James Bond.

“A Aston Martin está em um momento único e tem uma força enorme. A marca está se modernizando, vai inaugurar fábrica nova e virou a chave para a eletrificação, que será, portanto, uma constante em todos os carros da montadora. Dessa forma, vamos sair um pouco da briga por volume e trabalhar em nichos específicos”, pontua Henry Visconde.

Carro-chefe

Segundo o empresário e dono da UK Motors, o SUV DBX será o carro-chefe da operação no Brasil, com cerca de 30% dos emplacamentos. Ao todo, a representante da Aston Martin espera entregar, de início, entre 30 e 40 veículos até o fim de 2022, volume considerável satisfatório. Visconde diz que a inglesa vai enviar um lote mensal de modelos ao Brasil.

Oficina diferenciada

Quem visitar as instalações da Aston Martin em São Paulo certamente vai se impressionar com o capricho do ambiente. A oficina, por exemplo, fica em uma área envidraçada, com acesso aos clientes. Na inauguração, estavam estacionados no local uma unidade do Vantage, além de um DBS com pintura preta. Lá poderão ser feitos todos os tipos de reparo.

Já no showroom, o destaque principal é o Aston Martin DBX com pintura acobreada. Mais adiante – e também na vitrine da concessionária – está um Vantage com pintura metálica. Em ambos os modelos, o interior tem revestimento bicolor, bem como traz materiais nobres em todas as peças de acabamento interno, com farto revestimento em Alcântara.

A loja tem ainda uma ala dedicada à personalização dos carros, tal como ocorre em concessionárias de Ferrari e Lamborghini, por exemplo. É possível escolher cada detalhe da cabine, como madeiras de várias texturas e couros variados de diferentes cores. Até mesmo os emblemas da marca inglesa e a cor da costura estão disponíveis para escolha.

Gama de modelos

Tal como anunciou há um ano, a Aston Martin venderá todos os veículos da marca no Brasil. Ou seja, a gama começa com o Vantage, disponível em versões cupê e roadster (conversível), assim como a recente série especial Vantage F1 Edition, também nas duas carrocerias. Os modelos DB11, DB11 Volante, DBS e DBS Volante, por exemplo, também estão no cardápio.

A gama terá ainda o híbrido Valhalla, com seus impressionantes 950 cv de potência. Já o DBX traz, então, um motor 4.0 V8 a gasolina capaz de gerar 550 cv de potência e um torque de 71 mkgf. Com mais de 2 toneladas, o SUV rival do Lamborghini Urus vai de zero a 100 km/h em 4,3 segundos. E atinge velocidade máxima de incríveis 290 km/h. Veja os preços:

Vantage – US$ 430 mil;

Vantage F1 – US$ 500 mil;

DBX – US$ 535 mil;

DB11 – US$ 650 mil;

DBS – US$ 950 mil.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

