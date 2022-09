Ciência Astronauta diz ter tido “experiência transcedental” em caminhada espacial

9 de setembro de 2022

Barry Wilmore relatou que estava trabalhando do lado externo da Estação Espacial Internacional, até que se viu por inteiro. (Foto: Divulgação)

Barry Wilmore, astronauta da Nasa (agência espacial dos Estados Unidos), afirmou ter passado por uma “experiência transcedental” enquanto realizava um conserto no lado externo da Estação Espacial Internacional (ISS), em 2014. Em entrevista ao jornal Times News, ele relatou que, durante aquela caminhada espacial, ele se deparou com uma visão de si mesmo, como se estivesse diante de um espelho.

Wilmore foi à Estação Espacial Internacional para uma missão de seis meses, na qual serviu como comandante da Expedição 42. Em sua terceira caminhada espacial, conduzida durante a missão, ele estava na parte de trás da estação consertando um radiador, enquanto outro astronauta seguiu na parte dianteira do complexo. Ele contou que, ali, aconteceu a experiência.

“Eu pude me ver da cabeça aos aos pés”, afirmou, durante a entrevista. “Aquela foi a primeira vez que me vi em um traje espacial, já que você não tem espelhos. Eu já tinha me visto em vídeos, mas olhar e perceber que aquele era eu foi impressionante”, disse Wilmore. Ele afirmou que, depois, ergueu a viseira do capacete e observou seu rosto contra a escuridão do espaço, e se voltou para olhar a estação.

Além do escuro e do brilho do Sol, ele se recordou também do contraste de cores na Terra. “É uma sobrecarga sensorial, é incrível”, continuou. “Eu me voltei para o cara no reflexo do radiador e meu pensamento foi ‘Como foi que você chegou aqui?”, relatou. Na entrevista, Wilmore destacou que é um cristão muito devoto, e descreveu sua experiência como uma espécie de “transcendência religiosa”.

Quando questionado sobre o que sentiu mais falta do espaço, ele respondeu que “aquele é um lugar tão único, com experiências tão únicas a cada dia, que realmente não sente muita falta”. Mas, em breve, Wilmore poderá ter novas experiências fora da Terra: ele é um dos astronautas selecionados para o primeiro teste de voo tripulado da cápsula Starliner, da Boeing. A missão foi adiada algumas vezes por falhas técnicas, e deverá ser lançada em 2023.

