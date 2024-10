Rio Grande do Sul Atirador de Novo Hamburgo frequentava clube de tiros e realizou cursos táticos

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2024

Edson Fernando Crippa, de 45 anos, foi morto por militares após atirar contra diversas pessoas do interior de sua residência Foto: Brayan Brum/Rede Pampa Edson Fernando Crippa, de 45 anos, foi morto por militares após atirar contra diversas pessoas do interior de sua residência. (Foto: Brayan Brum/Rede Pampa) Foto: Brayan Brum/Rede Pampa

Mário Souza, diretor do Departamento de Homicídios do Rio Grande do Sul, afirmou nesta quinta-feira (24) que o atirador de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, frequentava clube de tiros e realizou cursos táticos.

Na manhã desta quarta-feira (23), o atirador identificado como Edson Fernando Crippa, de 45 anos, foi morto por militares após atirar contra diversas pessoas do interior de sua residência. O pai e o irmão dele foram mortos, além de um agente da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Outras nove pessoas ficaram feridas.

O diretor também chegou a afirmar que, durante a troca de tiros, Edson usou um tipo de curativo “incomum e específico”. Conforme informações da Polícia Civil, Edson possuía duas pistolas e duas espingardas em casa. Durante o cerco policial à casa dele, que durou quase nove horas, ele efetuou mais de 100 disparos.

Ainda de acordo com Mário, até o momento, não é possível definir uma motivação para o crime, mas o suspeito foi definido pelo policial como “um criminoso que resolveu matar pessoas.”

O caso

Na noite desta terça-feira (22), um homem atirou contra diversas pessoas do interior de sua residência em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. A Brigada Militar foi acionada para a ocorrência por volta das 23h, após o pai do homem afirmar que ele a mulher sofriam maus tratos por parte do filho.

No local, a Brigada Militar conversava com os envolvidos quando Edson Fernando Crippa começou a realizar os disparos. No ataque, três pessoas foram mortas, incluindo o pai e o irmão dele. Um agente da Brigada Militar também foi fatalmente atingido.

Seis militares, um guarda civil, a mãe e a cunhada do atirador ficaram feridos. O estado de saúde da mãe e da cunhada são considerados graves. Três policiais e o guarda municipal possuem estado estável, e outros três PMs já foram liberados pois tiveram ferimentos mais leves.

O local do tiroteio chegou a ser isolado por segurança. Após pouco mais de nove horas de cerco policial, os agentes de segurança do Rio Grande do Sul conseguiram entrar no imóvel de onde vinham os disparos, totalizando os quatro óbitos na ocorrência até a última atualização.

