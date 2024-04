Rio Grande do Sul Atualização de segurança gera alteração temporária na consulta e no pagamento do IPVA 2024 no Rio Grande do Sul

3 de abril de 2024

A Sefaz (Secretaria da Fazenda), por meio da RE (Receita Estadual), está realizando uma atualização já prevista no site e no aplicativo do IPVA no Rio Grande do Sul. A ação tem como foco aumentar a segurança do usuário, evitando possíveis golpes.

Por este motivo, neste momento, está sendo utilizado o site do DetranRS, usando a autenticação pelo login gov.br. Pelo site, é possível gerar o QR Code para pagamento à vista ou do parcelamento por Pix do tributo, assim como da taxa de licenciamento e de multas. Além disso, é possível realizar a consulta e quitação do IPVA de anos anteriores.

O Pix está disponível em mais de 760 instituições e é usado tanto para quem aderiu ao parcelamento quanto para quem quer pagar em cota única. As pessoas que não tiverem login gov.br devem fazer o cadastro ou procurar a rede credenciada para que consigam pagar o imposto: Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Sicoob, Banco do Brasil e lotéricas da Caixa Econômica Federal.

Os contribuintes que estão pagando o tributo de forma escalonada pelo Pix precisam gerar todo mês um novo QR Code para a quitação da parcela. Para manter o parcelamento, é preciso fazer os pagamentos dentro dos prazos estipulados.

Está previsto para segunda-feira (08) o retorno do site e aplicativo do IPVA ao funcionamento normal e com a novidade da exigência da autenticação pelo login gov.br para utilização dos seus serviços.

A nova versão do site e aplicativo estarão disponíveis antes do vencimento do imposto por placas, que ocorre a partir da penúltima semana de abril, de 24 a 30, conforme cronograma estabelecido pela Receita Estadual. O contribuinte que pagar o imposto neste mês não terá o desconto de antecipação, mas recebe as reduções do Bom Motorista e do Bom Cidadão até a data de vencimento da placa, caso tenha direito aos benefícios.

Parar consultar o valor do IPVA ou gerar o QR Code, é necessário acessar o site do DetranRS, usando a autenticação pelo login gov.br. O governo do Estado não envia links ou boletos de cobrança do IPVA. É importante também que os motoristas estejam atentos ao beneficiário do Pix.

