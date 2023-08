Esporte Austrália vence a França nos pênaltis e vai à semifinal da Copa do Mundo Feminina

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2023

A vitória foi definida somente após 20 cobranças de pênalti. Foto: Reprodução/Instagram

A Austrália, uma das anfitriãs da Copa do Mundo Feminina, venceu, na manhã deste sábado (11), a seleção da França por 7 a 6 em uma dramática disputa de pênaltis e chegou às semifinais do torneio pela primeira vez na história. Os times terminaram empatados em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação.

A goleira australiana Mackenzie Arnold defendeu três pênaltis franceses e errou um na disputa de penalidades, mas foi Vicki Becho, ao acertar a trave na 12ª cobrança, que abriu as portas para a vitória das donas da casa.

Cortnee Vine mostrou nervos de aço quando se preparou para chutar no canto inferior direito da rede e enviar as Matildas – apelido da seleção da Austrália – para a semifinal. As anfitriãs enfrentam a Inglaterra, que venceram as colombianas por 2 a 1, na quarta-feira (16).

Ela correu de volta para o círculo central para comemorar com suas companheiras de equipe enquanto o estádio e os torcedores em todo o país explodiam de alegria.

A Espanha enfrentará a Suécia na terça-feira (15), em Auckland, pela outra vaga na final.

Jogo

A França, que buscava chegar às semifinais pela segunda vez depois de 2011, levou a melhor no primeiro tempo e na prorrogação e lamentará algumas chances perdidas em campo na volta para casa.

A atacante australiana Mary Fowler já havia desperdiçado várias chances – uma interrompida por um bloqueio sensacional de Elisa de Almeida – e a capitã Sam Kerr não conseguiu um chute certeiro ao gol após entrar em campo aos 55 minutos.

A França dominou a posse de bola durante grande parte da partida e teve as melhores chances iniciais, com Maelle Lakrar desperdiçando uma oportunidade de ouro para dar a vantagem às Les Bleues após um escanteio aos 12 minutos.

As únicas chances iniciais da Austrália vieram em lances de bola parada, mas Fowler teve oportunidades no primeiro tempo.

Kerr foi ovacionada quando entrou em campo. Em sua primeira jogada, a capitã deu a Hayley Raso espaço para um chute de longa distância que a goleira titular da França, Pauline Peyraud-Magnin, defendeu bem.

A França resistiu à tempestade desencadeada pela entrada de Kerr. O fim do segundo tempo regulamentar e a primeira metade da prorrogação não resultaram em grandes chances para os dois times.

A australiana Alanna Kennedy marcou um gol contra de cabeça aos 100 minutos que foi anulado por conta de uma falta de Wendy Renard, a capitã francesa, sobre Caitlin Foord.

A França levou a melhor no segundo período, com Becho acertando um chute da entrada da área aos 107 minutos que a goleira Arnold defendeu bem.

Isso foi apenas uma amostra de seu heroísmo na disputa de pênaltis, na qual ela defendeu duas vezes cobranças feitar por Kenza Dali, já que a primeira foi anulada porque Arnold saiu do gol antes da cobrança.

