Mundo Áustria volta a exigir uso de máscaras em locais fechados

Por Redação O Sul | 19 de março de 2022

País havia liberado o uso de máscaras no dia 5 de março.(Foto: Getty Images)

A Áustria decidiu voltar a tornar obrigatório o uso de máscaras em locais fechados, informou o ministro da Saúde do país, Johannes Rauch. A decisão é válida a partir do dia 23 de março, e as máscaras devem ser necessariamente do tipo PFF2. Rauch, no entanto, não deixou claro se a obrigação vale para as escolas e universidades e afirmou que ainda precisaria conversar com o ministério da Educação do país sobre o tema.

O ministro informou ainda que as medidas de relaxamento nas restrições anunciada no início do mês levavam em conta a queda no número de casos de Covid-19 no país, mas que o cenário mudou e que a situação nos hospitais é preocupante. “As reaberturas foram prematuras”, reconheceu.

Desde o último dia 5, a Áustria havia determinada que máscaras não eram mais necessárias e poderiam ser exigidas de seus cidadãos apenas em supermercados, farmácias e no transporte público.

Rauch pediu também que as empresas voltassem a adotar o trabalho remoto quando possível e reforçou a necessidade de vacinação aos austríacos.

Mortes na China

A China registrou, neste sábado (19), as primeiras mortes por covid desde janeiro de 2021. Duas pessoas morreram na província de Jilin, no nordeste chinês, levando o número total de mortes pelo coronavírus no país a 4.638.

As mortes foram de idosos – um de 87 e outro de 65 anos – que já tinham outros problemas de saúde, segundo as autoridades. Conforme o anúncio, a causa direta das mortes foram as doenças preexistentes; os sintomas de covid foram leves. Uma das vítimas não havia sido vacinada.

A China vive o pior surto de covid desde o final de 2019, quando a pandemia começou. Desde o início de março, foram 29 mil casos da doença registrados no país. Quase 30 milhões de pessoas foram colocadas em confinamento na última semana para conter a alta de casos.

