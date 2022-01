Colunistas Auxílio Brasil injeta só este mês R$ 7,1 bilhões em programas sociais

Por Flavio Pereira | 26 de janeiro de 2022

Programa que amplia benefícios a famílias de baixa renda, teve apoio do Congresso Nacional. (Foto: Agencia brasil)

Tem razão o presidente Jair Bolsonaro no entusiasmo com o programa Auxílio Brasil, criado com apoio de deputados e senadores que aprovaram, no Congresso, a abertura fiscal para que o projeto se materializasse. Os números do Auxílio Brasil mostram que este é o maior patamar já registrado na história dos programas sociais no País. Mais de R$ 7,1 bilhões só este mês. São 17,5 milhões de famílias: 8,3 milhões de famílias do Nordeste, 5 milhões do Sudeste, 2,1 milhões do Norte e 893 mil famílias do Centro-Oeste. Cada família recebe o valor mínimo de R$ 400 por mês. O programa é inovador ao integrar políticas públicas de assistência social, saúde, educação, emprego e renda, além de fornecer trilhas de emancipação aos cidadãos, com inclusão e emancipação cidadã dos beneficiários, além da promoção de oportunidades de capacitação e de empregabilidade dos beneficiários, de forma a proporcionar autonomia a essas pessoas. O programa é composto por diversos núcleos de benefícios financeiros, tais como o Benefício Primeira Infância, Benefício Composição Familiar e Benefício de Superação da Extrema Pobreza.

Eduardo Leite, Gabriel Souza, Ranolfo e Ana Amélia: afinados

Está sendo construída uma alternativa eleitoral que garantiria a aliança do MDB com o PSDB de Eduardo Leite e, ao mesmo tempo, colocaria sob prova a proposta da renovação com a candidatura do deputado Gabriel Souza ao governo do Estado.

O tema fez parte do encontro de ontem do deputado Gabriel Souza com a ex-senadora Ana Amélia, com um pé no PSD. Ana Amélia esteve na Assembleia Legislativa para agradecer o apoio de Gabriel como presidente do Legislativo ao seu trabalho como Secretária Extraordinária de Relações Federativas e Internacionais em Brasília. Na engenharia política que vem sendo discutida, Ana Amélia seria a candidata ao Senado na chapa ao governo, com Gabriel Souza governador e Ranolfo Vieira, vice. Ana Amélia revelou que a articulação política está sendo conduzida pelo governador Eduardo Leite.

A prévia

O MDB manteve, até agora, a pré-convenção marcada para o dia 19 de fevereiro, com a eleição prévia para escolha do candidato a governador. A votação ocorrerá de forma presencial. A direção do partido já solicitou ao Tribunal Regional Eleitoral o fornecimento de urnas eletrônicas. Mas há ainda há quem especule que a prévia poderá ser cancelada, em nome de um consenso.

Polícia Federal indicia 25 pessoas no desvio de dinheiro da saúde

Já chega a 25 o número de pessoas indiciadas pela Polícia Federal no desvio de cerca de R% 15 milhões da saúde, no município de Rio Partido. A investigação faz parte da Operação Camilo, deflagrada em 2020 para apurar supostos desvios de dinheiro público na saúde em Rio Pardo. Este foi o sexto relatório da Polícia Federal, encaminhado ao Ministério Público Federal, mas os nomes dos investigados não foram divulgados.

