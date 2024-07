Rio Grande do Sul Auxílio Reconstrução já chegou a 350 mil famílias gaúchas, diz ministro Paulo Pimenta

20 de julho de 2024

“O Auxílio Reconstrução foi criado pelo governo federal para apoiar as famílias que tiveram suas casas atingidas pelas enchentes", declarou Pimenta Foto: Valter Campanato/Agência Brasil “O Auxílio Reconstrução foi criado pelo governo federal para apoiar as famílias que tiveram suas casas atingidas pelas enchentes", declarou Pimenta. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Chegou a 350 mil o número de famílias gaúchas beneficiadas pelo Auxílio Reconstrução, no valor de R$ 5,1 mil. A informação foi divulgada pelo ministro Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Estado, Paulo Pimenta.

“O Auxílio Reconstrução foi criado pelo governo federal para apoiar as famílias que tiveram suas casas atingidas pelas enchentes. Com esse recurso, elas podem comprar móveis e eletrodomésticos, para recomeçar. É o apoio do recomeço”, disse Pimenta na sexta-feira (19) no programa “A Voz do Brasil”, da EBC (Empresa Brasil de Comunicação).

A meta do governo federal é atender 375 mil famílias gaúchas, representando R$ 1,9 bilhão de recursos destinados ao benefício, que visa ajudar na recuperação de bens perdidos nas enchentes de maio. Não há critério definido para a utilização do dinheiro, pago em parcela única.

