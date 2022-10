Mundo Avalanche no Himalaia: chega a 19 o número de mortos na Índia

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2022

Dez pessoas ainda estão desaparecidas, mas o mau tempo dificulta o trabalho das equipes de resgate. (Foto: Reprodução de vídeo)

Autoridades confirmaram nesta sexta-feira (7) a morte de pelo menos 19 pessoas em uma avalanche que ocorreu na última terça (4) no Himalaia, na Índia, onde as más condições climáticas dificultam os esforços de resgate.

“Dezenove corpos foram recuperados. Dez pessoas ainda estão desaparecidas”, disse à AFP Ridhim Aggarwal, porta-voz da agência estatal de desastres de Uttarakhand. O último saldo informado foi de 10 pessoas mortas. Os números de vítimas ainda podem aumentar.

Na terça, uma grande avalanche prendeu um grupo de instrutores e aprendizes de escalada perto do cume da montanha Draupadi ka Danda II, no estado de Uttarakhand, no norte. A polícia, a força aérea indiana e as equipes de emergência foram mobilizadas para as tarefas de resgate, que permitiram o resgate de 32 pessoas, apesar da neve e da chuva na área.

“As operações de resgate foram retomadas durante o dia, mas estão sujeitas às condições climáticas da região”, informou a porta-voz Ridhim Aggarwal. “E o tempo ainda está bastante ruim”, acrescentou.

Sunil Lalwani, um dos aprendizes de escalada resgatados, creditou aos instrutores o salvamento de muitas vidas do grupo. Incidentes de alpinismo são comuns no Himalaia, na cordilheira onde o Everest está localizado e em várias das montanhas mais altas do mundo.

