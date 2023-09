Geral Aviões com mais de 370 pessoas quase colidiram em Veneza

24 de setembro de 2023

Segundo relatório, o problema foi causado por um controlador de tráfego aéreo do aeroporto. (Foto: Reprodução)

Um problema de comunicação quase provocou uma colisão entre dois aviões de linha que transportavam mais de 370 pessoas no Aeroporto de Veneza, na Itália, em 18 de outubro de 2022.

O episódio está no relatório anual publicado pela Agência Nacional para a Segurança do Voo (ASNV), que aponta um “erro humano” na torre de controle na origem do incidente.

O caso envolveu um avião da Ryanair que estava pronto para decolar com 174 passageiros na pista 4 do aeroporto e uma aeronave da Iberia com 203 pessoas e que fazia a aproximação para aterrissar na mesma pista.

No entanto, a tripulação da companhia aérea espanhola não podia ouvir informações sobre a presença da aeronave da empresa irlandesa porque as comunicações não funcionavam.

Tráfego aéreo

Segundo o relatório da ASNV, o problema foi causado por um controlador de tráfego aéreo do aeroporto que, ao iniciar seu turno, inseriu o cabo do fone de ouvido no conector errado.

Enquanto isso, os pilotos da Ryanair perceberam que a comunicação não funcionava e alertaram a torre de controle, sabendo da iminente chegada do avião da Iberia.

Em seguida, aumentaram os giros do motor para decolar o mais rapidamente possível. A tripulação da Ryanair ainda tentou entrar em contato com a da Iberia através da frequência de emergência, mas não obteve resposta.

Risco real de colisão

Com risco real de colisão, a aeronave da Ryanair conseguiu decolar e liberar a pista quando o avião da Iberia estava a apenas um quilômetro e meio do aeroporto de Veneza, que ainda apresentava condições de baixa visibilidade.

Após o incidente, a Agência Nacional para Assistência ao Voo (Enav), que administra o tráfego aéreo civil na Itália, fez recomendações para “eliminar as criticidades identificadas”, segundo a ASNV.

Queda no Mali

Em outro caso, um avião de transporte de cargas e tropas do modelo Ilyushin IL-76 caiu na região de Gao, no Mali, segundo as fontes locais registraram em imagens. O autor e correspondente militar Yuri Kotenok publicou inicialmente a informação em seu canal Telegram, a qual tem repercutido em vários canais de outras redes.

Ainda não havia informações detalhadas sobre a matrícula da aeronave acidentada, mas pesquisadores independentes de inteligência militar indicam que um dos possíveis candidatos é um IL-76 que pertence ao Wagner, um grupo paramilitar russo que atua em várias missões na África.

O Ilyushin Il-76 foi concebido na época da União Soviética com o objetivo de realizar entregas de maquinaria pesada e para destinos distantes e de difícil acesso. Atualmente, o modelo pode ser visto voando em vários países do mundo, operados por companhias aéreas cargueiras e governos. As informações são da agência de notícias Ansa e do site Aeroin.

2023-09-24