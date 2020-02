Colunistas Badesul gerando boas notícias

Por Flavio Pereira | 27 de fevereiro de 2020

Dirigentes do Badesul levaram os números ao governador Eduardo Leite. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini)

A direção do Badesul, agência de fomento, levou ontem ao governador Eduardo Leite uma boa notícia: o resultado positivo de R$ 28,1 milhões em 2019, 41% maior do que no ano anterior. O balanço será publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial do Estado.

Sequência de boas notícias

As boas notícias não param por aqui. A presidente Jeanette Lontra, o vice-presidente, José Claudio dos Santos, e o diretor financeiro, Kalil Sehbe, apresentaram também o crescimento do patrimônio líquido do Badesul, que alcançou R$ 737 milhões – ante a R$ 708,8 milhões em 2018.

Superando um trauma

O Badesul superou definitivamente o período sombrio que vivenciou no governo Tarso Genro e que culminou, em 2017, com a aplicação, pelo Banco Central, de uma multa de R$ 100 mil como punição pelos empréstimos sem garantias reais concedidos entre 2012 e 2013, às empresas Iesa Óleo e Gás e Wind Power Energy. Juntas, elas tomaram R$ 90 milhões do banco gaúcho e, depois, entraram em recuperação judicial. Ambas não pagaram as prestações e o rombo ficou com o Badesul.

Interesse russo no porto de Arroio do Sal

O deputado federal Bibo Nunes confirma que abriu as portas do governo federal para que representantes do grupo russo Doha apresente o projeto que prevê investimentos de R$ 28 bilhões na construção de um terminal portuário em Arroio do Sal. O projeto foi levado ao vice-presidente Hamilton Mourão.

Posição firme a favor da Mina Guaíba

O presidente da Associação dos Municípios da Região Carbonífera e o prefeito de Minas do Leão, Miguel Almeida, defendeu ontem a instalação do projeto da Mina Guaíba. Ele garante que as sete prefeituras que compõem a associação são favoráveis à abertura da mina como ferramenta importante para o desenvolvimento econômico de toda a região.

Mudanças no secretariado

O governador ainda mantém em suspense as mudanças que serão promovidas no primeiro escalão do Executivo gaúcho.

Com o PSL

O governador Eduardo Leite recebe hoje, às 17h30min, para uma reunião, o presidente estadual do PSL, deputado federal Nereu Crispim.

