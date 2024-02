Economia Badesul lidera ranking nacional de financiamento a sistemas de irrigação

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2024

Agência de fomento concedeu R$ 73,6 milhões a 127 operações em 2023. (Foto: Celio Alberto Colle/Divulgação)

O Badesul Desenvolvimento lidera o ranking de instituições financeiras que mais investiram no país em aquisição e instalação de sistemas de irrigação, de acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A lista dos repassadores do BNDES Proirriga – Programa de Financiamento à Agricultura Irrigada e ao Cultivo Protegido – informa que a agência de fomento concedeu R$ 73,6 milhões a 127 operações entre janeiro e dezembro de 2023.

“Mais do que um número essa posição reflete o trabalho árduo do Governo do Estado em prevenir os impactos negativos que as condições climáticas extremas provocam na agricultura, especialmente a seca. Por meio do Badesul, estamos dando a resposta que a sociedade necessita para minimizar os riscos à lavoura e preservar a economia gaúcha”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.

Os recursos concedidos pelo Badesul foram utilizados, principalmente, nas lavouras que cultivam soja e milho. As propriedades estão localizadas em Boa Vista das Missões, São Luiz Gonzaga, Coronel Bicaco, Eugênio de Castro, Cruz Alta, Vitória das Missões, Palmeira das Missões, São Miguel das Missões, Santa Bárbara do Sul, Jari, Entre Ijuís, Itaqui, São Francisco de Assis, Garruchos, Jóia e Júlio de Castilhos.

“Trabalhamos ao longo do último ano para consolidarmos a nossa posição como instituição que incentiva o agronegócio”, destacou o presidente do Badesul, Claudio Gastal. O dirigente ressalta que em outubro de 2023 já havia sido divulgado um ranking do BNDES no qual a agência de fomento liderava os financiamentos na linha Proirriga, com liberação de R$54 milhões em 96 operações no período entre janeiro e setembro.

Além do aporte de recursos aos sistemas de irrigação, em 2023, o Badesul investiu na construção e reforma de reservatórios, elaboração de estruturas de armazenagem, aquisição e aplicação de insumos para correção e manejo de solos, entre outras atividades. Ao todo, foram destinados R$ 195,5 milhões ao agronegócio.

Os financiamentos concedidos pelo Badesul, por meio do Proirriga do BNDES, estão disponíveis a produtores rurais e cooperativas. A linha é destinada a sistemas de irrigação – incluindo infraestrutura elétrica, reserva de água e equipamento para monitoramento da umidade no solo – e aquisição, implantação e recuperação de equipamentos e instalações para proteção de cultivos inerentes à olericultura, fruticultura, floricultura, cafeicultura e produção de mudas de espécies florestais.

O crédito pode ser empregado, ainda, em estações meteorológicas e softwares necessários à sua operação, desde que os dados possam ser compartilhados com instituições públicas.

2024-02-02