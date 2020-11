Porto Alegre Bairro Restinga, em Porto Alegre, ganha nova praça

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

Além da quadra telada para futebol, vôlei e basquete, o local recebeu uma academia ao ar livre completa. Foto: Sérgio Louruz/SMAMS PMPA Além da quadra telada para futebol, vôlei e basquete, o local recebeu uma academia ao ar livre completa. (Foto: Sérgio Louruz/SMAMS PMPA) Foto: Sérgio Louruz/SMAMS PMPA

A comunidade do entorno ao Loteamento Parque Restinga passou a contar com mais uma opção de lazer, com quadra poliesportiva e academia ao ar livre. Foram concluídas na primeira quinzena deste mês de novembro, as obras de urbanização da praça localizada na rua Governador Peracchi Barcelos.

Além da quadra telada para futebol, vôlei e basquete, o local recebeu uma academia ao ar livre completa, com aparelho multiexercitador com seis funções, jogo de barras, equipamentos para exercícios de remada, voador peitoral e voador dorsal, aparelho simulador de remo e outro simulador de caminhada (triplo conjugado), prancha para abdominais, barra de alongamento com duas alturas e espaldar.

A nova área de convívio também conta com espaço para as crianças, num playground com piso em saibro, equipado com escorregador, gangorra dupla, balanço misto, caixa de areia e estrutura metálica.

Completando a urbanização, foram instalados cinco postes com 12 metros de altura e quatro pétalas de iluminação cada, nove bancos, quatro lixeiras metálicas e duas mesas para jogo de damas. A praça recebeu ainda plantação de mudas, canteiros com grama e passeios em concreto.

Executadas pela empresa Athena Urbanismo Ltda, as intervenções são obrigação legal da construtora Yurgel Obras Civis Ltda., em função da implantação do Loteamento Parque Restinga. A urbanização foi supervisionada pela Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade).

