Público foi superior a 1 milhão de visitantes nos nove dias do evento. (Foto: Luis André/Ascom Expointer)

Encerrada no domingo (7), a 48ª Expointer recebeu mais de 1 milhão de visitantes durante os noves dias de atividades no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre). Trata-se de um dos vários recordes dessa edição do evento, ressalta o balanço final divulgado pelo governo gaúcho nessa terça-feira (9).

O público superou em quase 23% o registrado em 2023, quando 822,3 mil pessoas estiveram no local – maior marca até então na maior feira do agronegócio a céu aberto na América Latina. A estatística pode ser conferida no site expointer.rs.gov.br.

Outro destaque do evento de 2025 foi o Pavilhão da Agricultura Familiar, que alcançou o maior faturamento de sua história: R$ 13,6 milhões. O resultado representa aumento superior a 25% em relação ao recorde de 2024 (R$ 10,8 milhões), consolidando o espaço como um dos principais protagonistas da feira.

Retração

Apesar do crescimento no número de visitantes e na agricultura familiar, os dados consolidados revelam retração no volume geral de negócios. Isso ocorreu especialmente em função da queda nas vendas de máquinas e implementos agrícolas, bem como no volume de comércio.

Na segmento de animais, os negócios somavam R$ 15,4 milhões às 15h de domingo (7). Mas o balanço final elevou o valor para R$ 18,1 milhões.

Outros números

– Público total: 1.010.020 visitantes.

– Maior público diário: 147.812 pessoas (7 de setembro)

– Vendas totais: R$ 4,4 bilhões (queda de 45,45% em relação à edição anterior).

– Máquinas e implementos agrícolas: R$ 3,77 bilhões (2024: R$ 7,39 bilhões)

– Automobilístico: R$ 591,8 milhões (estabilidade em relação a 2024)

– Animais: R$ 18,1 milhões (queda frente a R$ 18,9 milhões em 2024)

– Artesanato: R$ 2 milhões (alta sobre R$ 1,55 milhão em 2024)

– Agroindústria Familiar: R$ 13,6 milhões (recorde histórico)

– Comércio: R$ 15,8 milhões (redução frente a R$ 46,7 milhões em 2024)

– Insumos: sem registros de vendas (2024: R$ 36,7 milhões).

Desafios

A 48ª Expointer entrou para a história pela presença maciça de visitantes e pelo desempenho sem precedentes da agricultura familiar. Com isso, o evento reafirma sua condição de espaço estratégico para negócios, vitrine de inovação e ambiente de integração entre campo e cidade.

Com mais de quatro décadas de trajetória, a feira também mantém o status de um dos maiores encontros do setor agropecuário da América Latina. A próxima edição já está confirmada: será realizada de 29 de agosto a 6 de setembro de 2026.

A feira foi realizada pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), com apoio da prefeitura de Esteio e diversas entidades copromotoras. Na lista estão a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag), Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raças (Febrac), Organização das Cooperativas do Estado (Ocergs), Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers) e Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC).

