Economia Banco Central planeja pagamento com Pix por aproximação com Google e Apple Pay

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Presidente do Banco Central também defendeu o diálogo entre países para que se avance em uma integração global de sistemas de pagamento instantâneo Foto: Divulgação Ele também defendeu o diálogo entre países para que se avance em uma integração global de sistemas de pagamento instantâneo Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira (11) estar fazendo uma associação com Google Pay e Apple Pay para que seja possível fazer pagamentos com Pix por aproximação, usando o telefone celular.

Em evento promovido pelo Valor Capital Group, em São Paulo, Campos Neto afirmou que uma das razões que levam as pessoas a usarem o cartão de crédito no lugar do Pix é a facilidade da ferramenta de aproximação.

Na apresentação, ele também defendeu o diálogo entre países para que se avance em uma integração global de sistemas de pagamento instantâneo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/banco-central-planeja-pagamento-com-pix-por-aproximacao-com-google-e-apple-pay/

Banco Central planeja pagamento com Pix por aproximação com Google e Apple Pay

2024-06-11