Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

Banco mobilizará até R$ 150 MIL por CNPJ, MEIs, micro e pequenos estabelecimentos do RS. (Foto: Divulgação/Governo do RS)

Após 30 dias da enchente histórica que atingiu o Rio Grande do Sul, o Banrisul anuncia disponibilizar o benefício “Pronampe Solidário”, com o objetivo de ajudar a reconstruir e ativar os negócios gaúchos. A medida é para MEIs (microempreendedores individuais), micro e pequenas empresas e prevê empréstimos com juros subsidiados de até R$ 150 mil por CNPJ e com um ano de carência e 48 meses para pagar. O banco destaca que a operação é de 60 meses e que os donos interessados dos negócios já podem procurar as agências e entrar em contato.

Conforme o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, o “Pronampe Solidário” está aliado à capilaridade do banco que tem como intenção, permitir que os empreendedores mais afetados tenham acesso ao crédito. Possibilitando condições para que o comércio local consiga se reerguer. Ainda afirma, que esse movimento também se reflete na comunidade, trazer a possibilidade de aumentar os empregos e incentivar o ambiente de retomada econômica. “Essa é mais uma forma de fortalecer o compromisso do Banrisul com os negócios do Rio Grande”, explica.

Além desse benefício, o banco também oferecerá outros benefícios dentro do “Pronampe Solidário”, em que promoverá às empresas recursos de capital de giro e investimentos. Sendo assim, o cliente que pagar em dia as parcelas até o vencimento de cada prestação, pagará, no máximo, o valor emprestado, ou seja, se ao final do pagamento o somatório do valor superar o do empréstimo, o Banrisul devolverá a diferença.

Bonificação

A instituição está disponibilizando aos seus clientes a oportunidade de colaborar para a reconstrução do Estado utilizando pontos do Banriclube – programa de fidelidade dos usuários dos cartões de crédito do banco.

A ação possibilita a troca de pontos acumulados por vouchers que serão convertidos em doações diretas para o Pix SOS Rio Grande do Sul (CNPJ 92.958.800/0001-38), conta destinada a apoiar comunidades atingidas. E, como forma de incentivar seus clientes a fazerem parte dessa corrente de solidariedade, o Banco participará concedendo a restituição de 50% dos pontos doados como bonificação.

Para doar, basta acessar o Banrishopping, pelo aplicativo Banrisul ou pelo site www.banrishopping.com.br, e clicar sobre o banner na tela inicial após o login. Os vouchers possuem valores de R$ 15, R$ 50, R$ 100, R$ 200 e R$ 500. O cliente poderá efetuar quantas doações tiver interesse, de acordo com seu saldo de pontos acumulado.

Banrisul anuncia benefício “Pronampe Solidário” para auxiliar o retorno de empresas gaúchas

