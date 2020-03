Agro Banrisul anuncia R$ 350 milhões em recursos para a Expodireto Cotrijal 2020

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

(Foto: Ricardo Azevedo)

O Banrisul anunciou R$ 350 milhões em recursos para a Expodireto Cotrijal 2020, que acontece em Não-Me-Toque. A feira começou nesta segunda-feira (02) e vai até está sexta-feira (06). O Banco está atendendo de forma ágil e simplificada a demanda por crédito dos produtores rurais, cooperativas e empresas do setor, apresentando linhas para diversas modalidades de investimento agropecuário, comercialização, industrialização e custeio.

Com foco na agilidade, mais de 35 mil clientes terão limites pré-aprovados para aquisições na feira – o dobro em relação à 2019. Esses financiamentos poderão ser contratados no mesmo dia, durante o evento, garantindo ao produtor conveniência e praticidade para fechar seus negócios.

Em 2020, o destaque da Expodireto é a Arena AgroDigital, um espaço voltado à inovação e soluções digitais. Acompanhando o movimento de digitalização do campo e o direcionamento estratégico da feira, o Banrisul está disponibilizando uma linha de crédito, com recursos próprios, para o financiamento de novas tecnologias no campo: a AgroInvest 4.0.

Estande de Agronegócios

O estande do Banrisul na Expodireto Cotrijal 2020, funciona das 8h às 18h, e recebe os produtores rurais com um novo leiaute e estrutura moderna. Nesse local, uma equipe especializada em crédito rural presta informações e esclarecimentos sobre os financiamentos disponíveis. Além disso, gerentes de agronegócios também estão presentes nos espaços de comercialização dos principais fabricantes, concessionárias e expositores, oferecendo alternativas para viabilizar os seus negócios.

