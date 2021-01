Rio Grande do Sul Banrisul firma parceria com Banese

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2021

Da esquerda para a direita, o gerente executivo de expansão da Banrisul Consócio, Lucas Sanson; o diretor da Banese Corretora, Kleber Dantas; o diretor da Banrisul Consórcio, Gabriel Marchiori; e o diretor da Banese Corretora, Gustavo Novaes. (Foto: Divulgação)

A Banrisul Consórcio firmou uma parceria com o Banese (Banco do Estado do Sergipe) para administrar e operacionalizar as cartas de crédito comercializadas pelo banco nordestino. Com a parceria, serão oferecidos consórcios de imóveis e de automóveis no formato White Label (rótulo branco), ou seja, as cartas disponibilizadas pelo Banese terão a sua identidade visual e nomenclatura, mas será a Banrisul Consórcio a responsável pela gestão dos produtos.

De acordo com o diretor da Banrisul Consórcio, Gabriel Marchiori, as cartas disponibilizadas pelo Banese serão as mesmas já em atividade e ofertadas nas agências do Banrisul. “Dessa forma, a tendência é que os nossos grupos tenham uma saúde financeira mais positiva e, consequentemente, haverá mais contemplações”, destaca.

Marchiori ressalta que, ao firmar a parceria com um banco de tanto prestígio na região Nordeste, a Banrisul Consórcio reafirma a intenção de aumentar a sua capilaridade fora do RS. “Atualmente, uma fração de nossas vendas já é proveniente de outros estados, e nós queremos aumentar significativamente esse volume; nossa estratégia é construir novos canais comerciais e agregar cada vez mais parceiros competitivos em diferentes regiões do País”, assinala.

O Banese conta com uma estrutura de 67 agências, 9 postos de serviços e 203 correspondentes, totalizando 275 potenciais pontos de vendas. Com a implementação deste modelo de negócio, a Banrisul Consórcio tem a oportunidade de explorar indiretamente um novo ecossistema de clientes, contribuindo para o crescimento da empresa e do produto consórcio como um todo.

A celebração do contrato contou com a presença do diretor Gabriel Marchiori, dos diretores da Banese Corretora, Kleber Dantas e Gustavo Novaes, e do gerente executivo de expansão da Banrisul Consórcio, Lucas Sanson.

