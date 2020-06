Economia Banrisul oferece prorrogação de dívidas de empresas por seis meses

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

Entre ‪16 de março e 17 de junho, a instituição já disponibilizou R$ 8,6 bilhões em novas contratações de operações de crédito. Foto: Marcos Santos/USP Imagens Entre ‪16 de março e 17 de junho, a instituição já disponibilizou R$ 8,6 bilhões em novas contratações de operações de crédito. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O Banrisul oferece aos seus clientes pessoa jurídica a prorrogação das parcelas a vencer nos próximos seis meses, dos contratos de crédito vigentes e adimplentes. O anúncio foi feito pelo presidente do Banco, Cláudio Coutinho, nesta quarta-feira (24), na conferência online Tá Na Mesa, promovida pela Federasul. O debate, que teve como tema O papel dos bancos públicos no enfrentamento à Covid-19, também contou com a presença da presidente do Badesul, Jeanette Lontra.

No encontro virtual, Coutinho apresentou as medidas que o Banrisul tem tomado para contribuir na manutenção da atividade econômica do Rio Grande do Sul, citando exemplos como a ampliação do limite de crédito, a oferta de financiamento das folhas de pagamento das empresas, as opções de prorrogação de operações de crédito, bem como a decisão de não negativar clientes nem protestar títulos nesse período. O dirigente revelou que, entre ‪16 de março e 17 de junho, a instituição já disponibilizou R$ 8,6 bilhões em novas contratações de operações de crédito, que beneficiaram, especialmente, pessoas físicas, micro e pequenas empresas. “O destino do Banrisul está ligado à economia do Estado, então temos o dever de apoiar a sociedade gaúcha, trabalhando o máximo possível para que todos saiam fortalecidos desse momento difícil”, destacou.

Novidade apresentada em primeira mão no evento, a prorrogação de dívidas de clientes pessoa jurídica a vencer nos próximos seis meses é uma das medidas criadas para trazer fôlego aos empresários gaúchos. Com a contratação, será gerada uma nova operação, no valor das parcelas prorrogadas, realizada pelo prazo total de 30 meses, sendo seis meses de carência, com pagamento apenas de juros; e 24 parcelas com pagamento de juros mais o principal. As demais parcelas e condições do contrato original permanecerão inalteradas. A adesão está disponível até o dia ‪31.07.2020.

Como solicitar

A prorrogação das parcelas de clientes pessoa jurídica deve ser solicitada diretamente nas agências de relacionamento, mediante agendamento. O atendimento presencial pode ser agendado no site www.banrisul.com.br, no banner “Atendimento Agências Banrisul”, ou no aplicativo Banrisul Digital, na opção “Agendamento de Atendimento”.

Estão contempladas na prorrogação de parcelas as operações de crédito com periodicidade de pagamento mensal, excluindo créditos especializados por sua característica, como linhas de crédito de desenvolvimento, crédito rural, crédito imobiliário, entre outras operações com direcionamentos e regras específicas.

A prorrogação de parcelas por seis meses também está disponível para a pessoa física. Clientes com contratos sem vinculação de garantias podem solicitar a prorrogação por meio do aplicativo Banrisul Digital, com rapidez e comodidade, acessando o menu “Empréstimos” e, em seguida, a opção “REPAC”. Já os clientes pessoa física que possuem operações com garantias vinculadas devem solicitar a prorrogação nas agências do Banrisul, por meio de agendamento.

