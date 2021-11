Futebol Barcelona empata sem gols com o Benfica e se complica na Liga dos Campeões

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2021

Time catalão precisará vencer o Bayern de Munique na Alemanha para não depender de resultados. (Foto: Barcelona/Twitter)

O Barcelona perdeu a chance de garantir a sua classificação antecipada para o mata-mata da Champions League ao empatar sem gols com o Benfica nesta terça-feira (23). Com o resultado, a decisão da segunda equipe do Grupo E a se classificar para o mata-mata fica para a última rodada.

O Benfica conseguiu fazer uma boa primeira etapa, criando boas chances de ataque contra o Barcelona. Em cobrança de escanteio, a bola foi rebatida até chegar aos pés de Otamendi, que marcou um golaço. O bandeirinha, porém, anulou o gol, justificando que a bola saiu na hora da cobrança do canto.

Assustado com a possibilidade de sofrer um gol do Benfica, o time do Barcelona optou por ir ao ataque e pressionar a equipe portuguesa. No primeiro tempo, o jogo mostrou-se bastante equilibrado entre os dois lados, mantendo o empate.

A segunda etapa foi quase que 100% dominada pelo Barcelona, com a equipe blaugrana criando muitas chances de perigo, mas parando em muitas ocasiões no goleiro Odysseas Vlachodimos, do Benfica, que executou grandes defesas no jogo.

Aos 37 minutos, Ronald Araújo marcou o que seria o gol da vitória do Barça, mas o lance foi anulado pelo jogador estar impedido. O Benfica, nos acréscimos, teve a chance de fazer o gol com Seferovic mas, cara a cara com ter Stegen, o atacante perdeu.

Com o empate em 0 a 0, a situação do Barcelona é muito complicada. Na sexta e última rodada da Champions League, os catalães enfrentam o Bayern de Munique na Alemanha, enquanto o Benfica enfrenta o Dynamo de Kiev em Portugal.

O Barcelona enfrenta o Villarreal às 17h (de Brasília) de sábado (27). O Benfica, por sua vez, atua contra o Belenenses às 17h30 (de Brasília) no mesmo dia.

