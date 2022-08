Polícia Bebê é morto em ataque a tiros na Zona Leste de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











O crime ocorreu no bairro Lomba do Pinheiro Foto: Reprodução O crime ocorreu no bairro Lomba do Pinheiro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais um episódio de violência envolvendo crianças foi registrado no Rio Grande do Sul. Dessa vez, a vítima é um bebê de 1 ano, que morreu após ser atingido por um tiro no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste de Porto Alegre, na tarde de segunda-feira (08).

Segundo a BM (Brigada Militar), a tragédia ocorreu quando criminosos armados invadiram a casa em que o menino morava à procura do seu pai, que tem envolvimento com o tráfico de drogas. Em meio a um tiroteio, a criança acabou sendo alvejada. Ela foi levada ao hospital, mas não resistiu.

O pai do inocente, de 31 anos, escapou ileso, mas foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Os assassinos fugiram. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Morte no litoral

No domingo (07), um menino de 6 anos, filho de um sargento da reserva da BM (Brigada Militar), de 50 anos, foi morto em um ataque a tiros em Imbé, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

A criança estava em casa com o pai quando criminosos invadiram o local atirando. O menino foi hospitalizado, mas morreu na manhã de segunda-feira. A residência localiza-se na rua Getúlio Vargas, no Centro do município.

O policial ficou ferido. Os assassinos estavam encapuzados e fugiram após o crime. A motivação do ataque está sendo investigada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia