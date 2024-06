Mundo Biden deve criar norma que permite fechar temporariamente fronteira entre os Estados Unidos e o México para conter imigração ilegal

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

Imigração é uma das principais preocupações dos eleitores norte-americanos. (Foto: Twitter/White House)

Em uma guinada agressiva na sua política migratória, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve anunciar nesta terça-feira (4) uma norma que o autoriza a fechar temporariamente as fronteiras dos Estados Unidos com o México.

A medida, a mais radical dentro da política migratória de sua gestão até agora, é vista como uma tentativa de angariar mais votos de um eleitorado insatisfeito com os recordes recentes de entrada de imigrantes no país.

A ordem, segundo a agência de notícias Associated Press, também:

• Reduz as possibilidades de concessão de asilo a imigrantes – atualmente, quem chega de forma irregular nos EUA pode solicitar o visto de asilo e refúgio e obtê-lo se provar alguma perseguição ou fuga de uma situação de conflito. Ainda não estava claro, até a publicação desta reportagem, de que forma essa redução acontecerá.

• Impõe um limite diário de 2.500 pessoas permitidas entre as duas fronteiras, na área de solicitação e análise de pedidos de asilo – nestes casos, o escritório para receber esses pedidos, localizara em áreas de fronteira, será fechada, e só será reaberta após essa quantidade for reduzida para 1.500 pessoas.

Possível atrito

O texto, segundo a Associated Press apurou com fontes do governo, já estava em fase de finalização, mas Biden quis aguardar o resultado das eleições no México, que ocorreram nesse domingo (2) e nas quais a candidata do governo, Claudia Sheinbaum, saiu vitoriosa.

Mas a medida pode ser uma pedra no caminho da boa relação dos EUA com o novo governo. Em discurso após vencer as eleições, Claudia disse que “sempre defenderá os mexicanos que estão do outro lado da fronteira”.

Já Biden, ao parabenizar Sheinbuam, afirmou esperar “trabalhar de maneira próxima com a presidente eleita Sheinbaum no espírito de colaboração e amizade que reflete os laços duradouros entre os dois países”.

O presidente, no entanto, não mencionou a questão migratória e a ordem executiva.

Ato de lançamento

A assinatura da ordem executiva será feita em uma cerimônia na Casa Branca para a qual Biden convidou uma série de prefeitos – inclusive republicanos – de cidades no Texas que fazem fronteira com o México.

Esta é a segunda tentativa de Biden de regular a entrada de imigrantes nas fronteiras com o México. A primeira delas foi um acordo bipartidário feito por democratas e republicanos. A medida, no entanto, acabou não sendo aprovada após deputados republicanos desistirem dela a pedido do ex-presidente dos EUA Donald Trump.

Cálculo político

Principal rival de Joe Biden na corrida eleitoral para a Casa Branca, Trump percebeu que o democrata se beneficiaria eleitoralmente da aprovação do projeto de lei. Isso porque a opinião pública com relação à entrada de imigrantes tem mudado após as chegadas registrarem um recorde histórico em dezembro de 2023. Na ocasião, cerca de 250 mil pessoas tentaram entrar nos EUA pela fronteira com o México.

Esse número já caiu pela metade em abril deste ano, segundo dados do próprio governo dos EUA, mas Biden quer evitar que as entradas cresçam até novembro, quando acontecem as eleições do país.

https://www.osul.com.br/biden-deve-criar-norma-que-permite-fechar-temporariamente-fronteira-entre-os-estados-unidos-e-o-mexico-para-conter-imigracao-ilegal/

2024-06-03