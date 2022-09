Tecnologia Bilionário Elon Musk que carro autônomo da Tesla nas ruas até o fim do ano

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

O bilionário falou em uma conferência realizada nesta semana na Noruega. (Foto: Reprodução)

Durante passagem pela Europa, Elon Musk afirmou nesta semana que espera ter aprovação para colocar a sua frota de veículos autônomos da Tesla na rua até o final deste ano, pelo menos nos Estados Unidos. O encontro de Musk com líderes do setor de energia aconteceu na cidade de Stavanger, na Noruega.

Segundo ele, este é um dos focos do restante deste ano de 2022, juntamente com os planos da SpaceX, sua empresa de exploração espacial, de colocar um foguete em órbita.

“As duas tecnologias que estou focado, tentando, idealmente, terminá-las até o final do ano, é ter a nossa Starship em órbita e ter carros da Tesla aptos para operar com direção autônoma. Queremos ter carros autônomos em breve pelo menos nos Estados Unidos e potencialmente na Europa, a depender da aprovação regulamentar”, disse Musk.

O bilionário não mencionou o imbróglio que vive com o Twitter, com julgamento marcado para o mês de outubro. Desde que apresentou a proposta para comprar a rede social pela quantia de 44 bilhões de dólares, a negociação teve entraves pelo número de contas inautênticas na plataforma.

O dono da Tesla ainda afirmou que o mundo precisa de mais petróleo e gás natural e que deve continuar a operar usinas nucleares enquanto investe em fontes de energia renováveis, como a elétrica, por exemplo.

“Acho que realmente precisamos de mais petróleo e gás, não menos, mas simultaneamente nos movendo o mais rápido que pudermos para uma economia de energia sustentável”, afirmou o bilionário.

Para Musk, o trabalho no desenvolvimento de tecnologia de armazenamento de bateria é fundamental para aproveitar ao máximo os investimentos em energia eólica, solar e geotérmica. “Também sou pró-nuclear”, disse. “Nós realmente devemos continuar com as usinas nucleares. Eu sei que isso pode ser uma visão impopular em alguns setores. Mas eu acho que se você tem uma usina nuclear bem projetada, você não deve desligá-la, especialmente agora”, defendeu o executivo.

Carta

Os advogados de Elon Musk enviaram nova carta ao Twitter, mais uma vez buscando encerrar o acordo de compra da plataforma de mídia social por US$ 44 bilhões, citando agora alegações de Peiter Zatko, ex-chefe de segurança da empresa.

Musk e seus advogados inicialmente mandaram uma carta ao Twitter em 8 de julho para abandonar o negócio, embora o Twitter venha desde então questionando a validade do gesto. No mês passado, o Twitter iniciou um processo contra Musk pela tentativa de desfazer o acordo.

Em nova carta, que se tornou pública nesta semana, Musk e seus advogados dizem que as acusações de Zatko, se comprovadas, demonstrariam quebra por parte do Twitter de certas condições do acordo de compra.

Advogados de Musk dizem na última carta que os fatos que corroboram a denúncia de Zatko eram conhecidos pelo Twitter, quando o acordo para a venda da empresa foi fechado e quando o bilionário fundador da Tesla procurou deixar o negócio em julho.

As alegações “fornecem base adicional para encerrar o acordo hoje”, dizem os advogados na carta. Em denúncia apresentada em julho, Zatko acusou o Twitter de mentir a Musk sobre o número de contas falsas ou “robôs” na rede social.

