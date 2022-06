Economia Bitcoin fica abaixo de 19 mil dólares, menor patamar desde dezembro de 2020

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2022

A criptomoeda caiu 59% este ano, e a sua principal rival, a ether, apoiada pela Ethereum, caiu 73%. (Foto: Reprodução)

O valor da criptomoeda Bitcoin caiu para menos de US$ 19 mil (R$ 98 mil, na cotação atual), o patamar mais baixo em 18 meses. Os investidores mostram nervosismo pelos problemas cada vez maiores da indústria e com a retração geral de ativos mais arriscados.

O setor de moedas digitais levou um golpe esta semana, após a empresa de empréstimos de criptomoedas Celsius congelar saques e transferências entre contas, enquanto algumas empresas de cripto demitiram funcionários e houve relatos de que um hedge fund de criptomoedas havia tido problemas.

Além da queda de ações, títulos norte-americanos passam pela sua maior baixa semanal em porcentagem em dois anos. Há temores em relação ao crescimento das taxas de juro e uma possibilidade cada vez maior de recessão.

Perto das 15h30 (horário de Brasília), o bitcoin era negociado a US$ 18.430, seu patamar mais baixo desde 2020. A desvalorização em 24 horas foi de 10,8% em 24 horas, segundo o CoinGecko. Em sete dias, a baixa acumulada chega a 36,1%.

O ether, moeda digital da blockchain Ethereum, considerada a segunda criptomoeda mais importante, ficou abaixo do patamar de US$ 1.000 neste sábado: ela era negociada a US$ 955,53, com desvalorização de 12% em 24 horas e de 42,1% nos últimos sete dias.

Quedas no ano

O bitcoin caiu 59% só em 2022, e a rival ether, caiu 73%. O recorde do valor das criptomoedas foi em novembro do ano passado. O Bitcoin atingiu um pico de US$ 68 mil dólares em 2021.

De lá para cá, a desvalorização acumulada das criptomoedas já chega à casa de 70%, segundo a Bloomberg.

“[O valor estar] abaixo de US$ 20 mil mostra que a confiança na indústria cripto entrou em colapso e que você está vendo as tensões mais recentes”, disse Edward Moya, analista de mercado sênior da Oanda, neste sábado. “Há muitas moedas e transações cripto que estão sob tremenda pressão financeira, devido aos custos de empréstimos”.

Para a próxima semana, analistas não descartam patamares ainda menores para as criptomoedas, dependendo do nervosismo dos investidores com o ajuste na política monetária e as perspectivas de recessão.

“Não podemos dizer que houve qualquer sinalização de que o movimento de alta está perto de retornar”, disse Humberto Andrade, trader do MB. “Existem perspectivas de que podemos testar fundos ainda maiores, vamos acompanhando o fechamento do candle semanal”, completou.

