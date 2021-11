Economia Black Friday aumenta os riscos de fraudes; saiba como se proteger

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2021

A Black Friday vem atraindo cada vez mais consumidores interessados em ofertas, especialmente nas compras pela internet. (Foto: Reprodução)

Uma das datas mais esperadas pelo consumidor, devido à grande quantidade de ofertas e promoções no varejo, a Black Friday caiu no gosto do brasileiro e tem se tornado cada vez mais popular. A megaliquidação, realizada tradicionalmente nos Estados Unidos na última sexta-feira de novembro, um dia depois do feriado de Ação de Graças e que neste ano cairá no próximo dia 26, caiu no gosto dos brasileiros.

Nem bem novembro começou e os sites e lojas virtuais brasileiros já começaram divulgar as ofertas, que atualmente duram por todo o mês. Embora as tentativas de golpes ou fraudes ocorram durante todo o ano, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) alerta que quadrilhas aproveitam o momento de euforia com o grande volume de ofertas para aplicar golpes que causam grande prejuízo, especialmente usando a tática da engenharia social, que consiste na manipulação do usuário para que ele lhe forneça informações confidenciais e para o roubo de dados pessoais.

De acordo com Adriano Volpini, diretor da Comissão Executiva de Prevenção a Fraudes da Febraban, o consumidor deve redobrar os cuidados para fazer suas compras, e cita que nesta época do ano são comuns abordagens de criminosos com páginas falsas que simulam e-commerce; promoções falsas enviadas por e-mails, SMS e mensagens de WhatsApp e a criação de perfis falsos que investem em mídia pra aparecer em páginas e stories de redes sociais.

“Mais uma vez, a Febraban e seus bancos associados ampliam seus esforços de divulgação para que o consumidor faça suas compras de maneira segura durante a Black Friday. Queremos ajudar a criar uma forte cultura de proteção de dados em nosso país, auxiliando nossos clientes no uso de suas informações de modo seguro no ambiente digital”, afirma Volpini.

Além de ações e campanhas de conscientização, o diretor também ressalta que os bancos brasileiros atuam em várias frentes com o objetivo de contribuir para o combate aos golpes e fraudes. As instituições investem cerca de R$ 2,5 bilhões em sistemas de tecnologia da informação voltados para segurança, valor que corresponde a cerca de 10% dos gastos totais do setor com essa área. Além disso, também atuam em estreita parceria com governos, polícia e com o Poder Judiciário, para combater os crimes e propor novos padrões de proteção.

Veja a seguir 10 dicas para evitar cair em golpes da Black Friday:

– Ao utilizar sites de busca, verifique cuidadosamente o endereço (URL) para garantir que se trata do site que deseja acessar. Fraudadores utilizam-se de “links patrocinados” para ganhar visibilidade nos resultados de buscas;

– Dê preferência a sites conhecidos. Verifique a reputação de sites não conhecidos, lendo comentários de clientes que já utilizaram as plataformas;

– Não clique em links desconhecidos. Desconfie das promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto, pois criminosos se utilizam da empolgação dos consumidores em fazer um grande negócio para coletar informações e aplicar golpes que geram grandes prejuízos;

– Não preencha formulários com dados pessoais para ter acesso às promoções da Black Friday;

– Dê preferência para usar os cartões virtuais para fazer suas compras online;

– Sempre confira o valor na maquininha de cartão antes de digitar a sua senha;

– Se for pagar a compra com boleto, confira quem é a empresa beneficiária que aparece no momento do pagamento do boleto, no aplicativo ou site do banco. Se o nome for diferente da marca ou empresa onde a compra foi feita, a transação não deve ser concluída;

– Após fazer uma compra de maneira presencial, sempre confira se o cartão devolvido é realmente o seu cartão;

– Nunca use um computador público ou de um estranho para efetuar compras e digitar seus dados bancários;

– Sempre use em seu computador ou smartphone, softwares e aplicativos originais e mantenha sempre um antivírus atualizado.

