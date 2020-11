Muitas pessoas esperam a semana promocional da Black Friday para comprar os presentes das festas de Natal e ano-novo. A previsão é que os consumidores vão preferir fazer as compras de forma on-line por causa da pandemia. No entanto, algumas pessoas sentem certa insegurança na hora da compra por causa dos golpes que são aplicados pela internet hoje em dia.

Advogado e professor de direito do consumidor na Universidade de Brasília (UnB), João Pedro Leite Barros explica como se proteger dos eventuais transtornos de uma compra feita pela internet, especialmente durante a Black Friday. Para ele, o consumidor deve checar se o fornecedor disponibiliza informações como telefone, endereço e CNPJ, além de verificar se a empresa tem um serviço de atendimento ao cliente eficaz. “O usuário precisa procurar saber se o fornecedor tem um call center, um atendimento on-line, algum aplicativo desenvolvido pela empresa ou algum e-mail onde ele possa buscar informação ou efetuar uma reclamação”, disse o professor.

Plataformas de feedback, como o site Reclame Aqui, e a lista do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) sobre as empresas que apresentaram problemas nos últimos anos, também devem ser verificadas pelos consumidores.

No momento da compra pela internet, os clientes precisam também estar atentos ao valor do frete e ao preço da compra. No caso do valor de entrega, o consumidor deve avaliar se o preço aplicado ao produto é razoável. “Muitas vezes as empresas reduzem o valor do produto, mas, na hora de pagar, o consumidor percebe que o frete tem um valor exorbitante”, pontua João Pedro.

Além disso, o consumidor deve verificar se o preço no início da compra é o mesmo quando chega a hora do pagamento. Nesse caso, o especialista até recomenda que o cliente grave a tela do computador, celular ou tablet. “A gravação, foto ou print do passo a passo da compra é importante na hora da reclamação, porque comprova que o valor era um e, ao final, virou outro”, explica o professor.

Outras dicas para se proteger ainda mais