Por Redação O Sul | 25 de maio de 2024

Governo norte-americano aprovou proposta brasileira para compra de modelos UH-60. (Foto: Reprodução)

O governo dos Estados Unidos anunciou que aprovou um pedido do Brasil para uma possível venda de 12 helicópteros UH-60M Black Hawk, além de equipamentos. O valor total do investimento foi orçado em US$ 950 milhões (R$ 4,9 bilhões), segundo o Pentágono.

Além dos Estados Unidos, forças de mais de 30 países possuem helicópteros Black Hawk.

Atualmente, são mais de 4 mil aeronaves do tipo em serviço em todo o mundo, sendo 2.135 apenas no Exército dos Estados Unidos.

A Força Aérea Brasileira (FAB) também tem helicópteros deste modelo — usados, inclusive, nas enchentes do Rio Grande do Sul.

Curiosidades

* O modelo permite o transporte de cargas de até 4.000 kg.

* Em voo, o helicóptero pode atingir quase 300 km/h.

* A cabine dos pilotos possui quatro monitores, além de radar para tempestades e mapa digital.

* Segundo a fabricante, o helicóptero foi desenvolvido seguindo os padrões das Forças Armadas dos Estados Unidos.

* O modelo é considerado o mais seguro e com melhor custo-benefício em operação atualmente.

Multifunção

Veja a seguir como o modelo pode ser usado:

* Ataque: pode ser usado em missões militares, inclusive em guerras, com o transporte de tropas e escolta. Uma das variações do helicóptero possui um sistema avançado de armas, permitindo que os pilotos ataquem alvos com metralhadoras, foguetes e mísseis.

* Resgate: outra função bastante comum é o uso do modelo para operações de busca e resgate. Um guincho pode ser instalado para içar pessoas em cenários de desastre. Além disso, sensores e radares meteorológicos podem ajudar nas buscas.

* Transporte médico: outra variante do modelo, conhecida como “Medevac”, substitui assentos das tropas por macas. Desta forma, o helicóptero pode transportar pacientes para hospitais ou locais seguros.

* Combate a incêndios: existe a opção de instalação de tanques de água ou do “Bambi Bucket”, que é uma espécie de balde gigante. Ele já foi usado, por exemplo, para combater incêndios florestais nos Estados Unidos.

* Entrega de equipamentos: o helicóptero permite o transporte de cargas de até 4.000 kg de forma externa ou interna. O modelo, por exemplo, tem capacidade para transportar veículos leves.

* Transporte de autoridades: o helicóptero também tem uma cabine que pode ser transformada em uma espécie de escritório com equipamentos de comunicação. Isso ajudaria, por exemplo, no transporte de chefes de Estado.

Interesses

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos informou que a venda de helicópteros do modelo para o Brasil atende interesses de segurança nacional dos norte-americanos.

Na visão do governo dos Estados Unidos, as aeronaves “melhorarão a segurança de um importante parceiro regional”.

Em um comunicado publicado pela Agência de Cooperação de Segurança e Defesa dos Estados Unidos, o órgão definiu o Brasil como “força para a estabilidade política e progresso econômico na América do Sul”.

Segundo o governo dos Estados Unidos, os helicópteros possibilitarão ao Brasil:

* transporte de tropas;

* patrulhamento e segurança de fronteiras;

* resgate médico;

* assistência humanitária;

* operação de buscas em cenários de desastres;

* apoio à manutenção da paz.

Além disso, a Defesa dos Estados Unidos disse que a compra promoverá maior interação militar entre os dois países.

2024-05-25