Economia Bolsa sobe e atinge o maior nível em 4 meses; dólar fecha abaixo de R$ 5

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2023

O principal índice do mercado de ações brasileiro avançou 1,80%, aos 112.558 pontos. (Foto: Agência Brasil)

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou o pregão dessa sexta-feira (2) em alta. O índice avançou 1,80%, aos 112.558 pontos, no maior patamar desde fevereiro. Já no mercado cambial, o dólar voltou a encerrar o dia abaixo de R$ 5 e terminou a semana com perdas de 0,70%.

Investidores repercutiram a aprovação da suspensão do teto da dívida de US$ 31,4 trilhões nos Estados Unidos e a divulgação de dados de emprego de maio no país, quando foram criadas 339 mil novas vagas de trabalho.

Além disso, a expectativa sobre eventuais estímulos adicionais na economia chinesa também ficaram no radar.

Além da influência positiva dos mercados internacionais, a bolsa brasileira também contou com o apoio dos papéis da Vale, de grande participação no índice. As ações da mineradora subiram mais de 4% na sessão.

No dia anterior, o Ibovespa teve alta de 2,06% e foi aos 110.564 pontos. Com o resultado mais recente, o índice passou a acumular ganhos de 1,49% na semana; 3,90% no mês e 2,57% no ano.

Mercados

Em um dia de agenda esvaziada no cenário doméstico, os investidores mais uma vez voltaram as atenções para o noticiário norte-americano.

Na última quinta-feira (1º), o Senado aprovou o projeto de lei que eleva o teto da dívida de US$ 31,4 trilhões do governo dos Estados Unidos, evitando um calote da maior economia do mundo e corroborando para o clima mais otimista nos mercados globais.

Já na agenda de indicadores, o destaque fica com o relatório de geração de empregos nos EUA. Com uma geração de empregos ainda forte, as perspectivas são de que a pressão inflacionária deve continuar, já que a população continua com renda.

Se a inflação persiste, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) pode continuar com o ciclo de altas nas taxas de juros, que já estão no maior patamar em 16 anos.

Juros mais altos nos Estados Unidos elevam a rentabilidade dos títulos públicos do país, que são considerados os mais seguros do mundo. Isso prejudica os ativos de risco, como o mercado de ações, e também pode se refletir em um menor fluxo de capital para países emergentes, como o Brasil.

Já na agenda doméstica, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os dados de produção industrial de abril nesta manhã. Naquele mês, a indústria caiu 0,6% frente a março. Já no acumulado em 12 meses, a queda é de 2,7%.

