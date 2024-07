Geral Bolsonarismo começa a ver a candidatura de Tarcísio de Freitas à Presidência da República como inevitável

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2024

O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, deve se filiar ao PL, partido de Jair Bolsonaro, depois das eleições municipais. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Políticos bolsonaristas não admitem abertamente, como é do jogo, outra possibilidade para a eleição de 2026 que não seja uma candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência da República. Diante das tremendas e sabidas dificuldades para que Bolsonaro reverta sua inelegibilidade, no entanto, interlocutores do entorno do ex-presidente já tratam como inevitável uma candidatura bolsonarista na sucessão presidencial: a de Tarcísio Gomes de Freitas.

Embora o governador de São Paulo possa disputar a reeleição – com imensas chances de sucesso, diga-se – aliados de Bolsonaro tem notado um perfil mais presidenciável em Tarcísio nos últimos tempos. Isso inclui os tão reprovados acenos a nomes como o ministro Alexandre de Moraes, inimigo número um do bolsonarismo, e o apresentador Luciano Huck.

Apesar dessas críticas, e do distanciamento notado entre o governo Tarcísio e figuras do núcleo duro do bolsonarismo, como Eduardo Bolsonaro, aliados de Jair Bolsonaro dizem que o ex-presidente “não tem o que fazer” e não abrirá mão da aliança com o governador.

Partido

Em outra frente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), deve se filiar ao PL, partido de Jair Bolsonaro, só depois das eleições municipais, em outubro. A previsão anterior era de que ele migrasse agora no meio do ano. A avaliação é de que o clima estará mais sereno e consolidado depois do pleito municipal.

Tarcísio é tido como uma alternativa do partido para a disputa à Presidência da República em 2026, caso Jair Bolsonaro não consiga reverter sua inelegibilidade. O governador de São Paulo já foi ministro de Infraestrutura do ex-presidente.

Bolsonaro afirmou no último dia 6 que Tarcísio é um homem “inteligente”, mas voltou a pedir para si o mérito pela carreira política do governador.

“Quem era Tarcísio antes de eu conversar com ele? Era um excepcional engenheiro. Para a vida pública, com todo respeito, você não era conhecido”, disse Bolsonaro na Conferência Anual de Ação Política Conservadora, conhecida como Cpac, realizada em Balneário Camboriú (SC).

Tarcísio é filiado ao Republicanos desde 2022. Em março de 2024, ele negou que trocaria o partido pelo PL, afirmando que “estava bem” no atual partido. Mas o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, já conta como certa a ida do governador de São Paulo para seu quadro de integrantes. As informações são dos sites Metrópoles e Poder 360.

